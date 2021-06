Contraloría revela deficiencias en el control de asistencia y recaudaciones en Lajas

La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Lajas.

El Informe revela que el Municipio permitía, contrario a la ley y la reglamentación vigente, que los empleados acumularan tiempo compensatorio en exceso de las 240 horas establecidas para los empleados públicos y 480 horas para los empleados de seguridad o de emergencias.

Lee también: Denis Márquez arremete contra líderes de la Cámara por no aprobar medidas sobre perspectiva de género

En el 2018 el Municipio pagó $16,798 a cuatro empleados en lugar de permitirles que tomaran el tiempo compensatorio antes de la efectividad de sus renuncias. Además, los auditores de la Contraloría identificaron empleados con tiempo acumulado de hasta 815 horas, balances incorrectos y registros de tiempo compensatorio sin las autorizaciones. Situaciones similares se habían comentado en los informes de auditoría M-14-40 del 2014, M-10-55 del 2010.

La auditoría de cuatro hallazgos señala la ausencia de procedimientos y controles internos que regularan las recaudaciones del programa de talleres y adiestramientos del Departamento de Arte, Cultura y Turismo del Municipio. En el programa se realizaron recaudaciones por $29,379 sin expedir recibos de recaudación electrónicos o manuales que estuvieran registrados en el módulo de recaudaciones Ingresys del sistema contable. Además, tampoco se realizaban depósitos ni se emitían informes diarios de lo recaudado. El 10 de noviembre de 2020, el Municipio de Lajas aprobó el Reglamento sobre Normas y procedimientos para los talleres; sin embargo, dicho reglamento no establece disposiciones que atiendan y corrijan las situaciones señaladas.

Depone el director de la Autoridad para las Alianzas Públicos Privadas, Fermín Fontanez.

La administración del Cementerio Municipal de Lajas, no recibió el pago de arbitrios de un contratista independiente contratado para construir fosas, no cobró el 10% de la contribución especial por parte de dos propietarios que vendieron sus fosas, y no formalizaban contratos escritos con las personas que compraban lotes. Estas situaciones no permiten mantener un control adecuado de las operaciones y pueden propiciar que se cometan irregularidades.

El Informe indica que el Municipio notificó a la Oficina del Contralor, siete incidencias de pérdida de propiedad por $118,747 hasta 265 días posterior a la fecha reglamentaria. Esta situación no permitió que la Oficina tuviera disponible la información en el tiempo requerido.

Exigen que se hagan públicas las grabaciones de las vistas judiciales en las que pedía protección de su asesino.

La auditoría comenta que Lajas tenía en el 2017, un 28% ($3,100,315) de déficit del total de su presupuesto; en el 2018, un 32% ($2,959,655) y en el 2019, un 20% ($1,870,684). En la preparación y ejecución de un presupuesto, no se puede gastar u obligar en un año fiscal cantidad alguna que exceda las asignaciones y los fondos obligados por ordenanza o resolución.

El Municipio tenía un 80% de los 127 empleados nombrados como transitorios hasta 20 años, en exceso del término de ley. En ocasiones los municipios se ven obligados a nombrar empleados transitorios, pero estos no deben exceder los 12 meses.

Este primer informe de Lajas, cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2019, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.