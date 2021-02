Contraloría revela deficiencias en las operaciones de empresas municipales en Toa Alta

La Contraloría de Puerto Rico emitió este viernes, una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Toa Alta.

El Informe revela que el Municipio formalizó dos convenios por 77,800 dólares con la corporación Empresas Municipales Toalteña (Empresa), sin obtener cotizaciones de al menos tres proveedores representativos en el mercado. Además, tampoco le requirió a la Empresa que obtuviera tres cotizaciones para la realización de obras y mejoras de las instalaciones municipales.

Las Empresas Municipales Toalteña, se crearon mediante la Ordenanza 23 en el 2013 dentro de la estructura operacional del Municipio. En la Ordenanza 62 de 2014, se autorizó otorgarle un capital inicial de 110,000 dólares para sus operaciones.

La auditoría de tres hallazgos señala que el Municipio no obligó los créditos presupuestarios para pagar uno de los convenios sino hasta 38 días después de formalizado, y no obtuvo las fianzas y pólizas requeridas para los trabajos de remodelación de la Alcaldía y el Centro de Diagnóstico y Tratamiento.

Contrario a la ley, reglamentación y jurisprudencia vigente, el Municipio no remitió a la Oficina del Contralor, el convenio de 2014, un acuerdo de transacción de 2016 ni un acuerdo para la cesión de dos camiones de 2017. El no registrar los contratos municipales en la Contraloría, impide que los documentos estén accesibles a la ciudadanía.

Este segundo Informe de Toa Alta devela que no se realizó un estudio de viabilidad y mercadeo que evaluara la inversión en la Empresa ni tampoco para las seis empresas municipales creadas en el 2017. Al 14 de agosto de 2018, el Municipio no había recuperado 99,097 dólares del capital inicial otorgado a la Empresa ni 546,600 dólares del 75 por ciento de sus ganancias. La directora de Finanzas indicó, que desconocía las razones por las cuales no se habían realizado gestiones para recuperar el capital ni obtener los informes periódicos de ingresos y desembolsos de las operaciones de la Empresa.

Del examen realizado, la Junta de Directores de las empresas municipales, nunca estuvo compuesta por cinco miembros, como dispone la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos y sólo se reunió en cinco ocasiones en un periodo de más de cinco años.

La Unidad de Auditoría Interna del Municipio de Toa Alta, no había efectuado auditorías ni monitoreos de las empresas municipales en las áreas de compras y desembolsos, controles internos y recaudaciones, entre otras. La ausencia de fiscalización puede propiciar que se cometan errores, irregularidades y deficiencias en el manejo de los recursos.

El Informe de Auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Este segundo informe de Toa Alta, cubre el periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.