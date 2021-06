Contraloría revela deficiencias en las operaciones fiscales de Guánica

La Contraloría de Puerto Rico emitió el miércoles, una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Guánica.

El Informe revela que el Municipio acumuló déficits en el Fondo Operacional de hasta un 61% del total de su presupuesto para el 2018. Además, no consignó los créditos necesarios para liquidar los déficits de los años fiscales de 2016 y 2017, sino que dejó un balance del 93% aproximado sin cubrir.

El operar con déficit reduce los recursos disponibles y se afectan los servicios a la ciudadanía. El no consignar el déficit en el próximo presupuesto, ocasiona que se acumule y se agrave la situación económica del Municipio. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-17-01 del 2 de agosto de 2016.

La auditoría de seis hallazgos señala que el Municipio sobrestimó hasta un 33% los ingresos de varias partidas presupuestarias del 2016 al 2018. El entonces alcalde, la Legislatura Municipal y los directores de Finanzas en funciones, no consideraron los ingresos certificados en el Single Audit más reciente, según requiere la Ley, en perjuicio del Municipio.

Al 30 de junio de 2020, Guánica adeudaba $1,197,339 a la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y la Judicatura, a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Administración de Servicios Generales. Además, mantiene deudas con planes de pago activos por $1,318,690 con tres entidades gubernamentales. Al respecto el Municipio incurrió en el pago de intereses, recargos y penalidades por $64,624 . Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-17-21 del 2017.

Los auditores de la Contraloría hallaron que el Municipio pagó $45,078 a dos funcionarios por sueldos que sobrepasaron la escala salarial establecida en el Plan de Clasificación de Puestos y de Retribución para el Servicio de Confianza del Gobierno Municipal de 2002. Además, en los expedientes de personal municipal no se encontraron para examen siete informes de cambio. Estas situaciones no permiten una administración adecuada del personal y la ausencia de documentos legales, como los informes de cambio, puede resultar perjudicial al Municipio.

El Municipio no cumplió con la Ley 103-2006, Ley de Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni con el Reglamento 53, Registro de Puestos e Información Relacionada, ya que no envió 19 Informes Mensuales de Nóminas y Puestos a la Oficina del Contralor de Puerto Rico del 2017 al 2018. Esta situación, entre otras, priva a los ciudadanos y a las entidades gubernamentales de la información actualizada sobre los gastos de nómina y puestos ocupados y vacantes en el Municipio.

El Informe publica que del 2016 al 2018, no se realizó el inventario físico anual de la propiedad en todas las áreas y oficinas del Municipio. Las transferencias de propiedad municipal, tampoco se notificaban a la encargada por lo cual no se preparaban los documentos de Transferencia de Propiedad y Recibo de Propiedad. Además, contrario al Reglamento para la Administración Municipal de 2016, el Municipio tramitó los pagos finales de funcionarios y empleados, sin certificar de que no adeudaban propiedad alguna al Municipio.

La auditoría comenta, que, al 31 de diciembre de 2018, Guánica no había recobrado $273,423 correspondientes a los informes de auditoría M-10-44 de 2010, M-10-51 de 2010, M-14-14 de 2013, M-17-01 de 2016, M-17-21 de 2017, M-17-36 de 2017, y M-18-42 de 2018.

Este primer informe de Guánica, cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 31 de agosto de 2019, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

