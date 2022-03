Contraloría revela supuestas irregularidades en viajes del alcalde de Naranjito

La Contraloría de Puerto Rico emitió este jueves una opinión cualificada de las operaciones fiscales de Naranjito.

El Informe revela que el 18% de los comprobantes examinados, emitidos del 2017 al 2018, no tenían orden de compra. Las órdenes se prepararon y registraron hasta seis meses después de recibidos y facturados los servicios relacionados con el pago de material eléctrico, servicios artísticos y la compra de equipo. Esta situación impide mantener un control eficaz de las asignaciones presupuestarias y propicia que se incurra en sobregiros.

La auditoría de dos hallazgos señala que el alcalde no presentó los informes reglamentarios dentro de los 15 días luego de su regreso de viajes realizados a Florida, Hawaii y dos a Washington. Tras la solicitud de los informes de viaje y transcurridos hasta dos años luego del viaje, una secretaria y un ayudante ejecutivo del alcalde, que no habían participado en los viajes, entregaron los informes a los auditores de la Contraloría de Puerto Rico. Esta situación privó a la Legislatura Municipal, el tener a su disposición información sobre las actividades de los viajes en el tiempo requerido.

Los auditores de la Contraloría, hallaron que no existían normas ni procedimientos escritos para la conservación de los documentos; tampoco había un inventario, un plan de retención, ni la administradora de documentos velaba por la conservación en todas las áreas. De hecho, las cuatro áreas designadas para archivar los documentos públicos, no tenían suficientes anaqueles, no contaban con equipo de control de humedad, ni sistema de alarma contra incendios.

El Informe comenta que, al 31 de diciembre de 2019, estaban pendientes de resolución en los tribunales, 15 demandas civiles por $11,729,598. Además, el Municipio tenia pendiente de resolución, un caso ante la Comisión Apelativa del Servicio Público y un caso ante la Equal Employment Opportunity Comission.

El informe de Naranjito, cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2019, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.