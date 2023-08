Convención del PNP: los ojos puestos en el papel que jugará JGo

La convención anual del Partido Nuevo Progresista (PNP) comienza este viernes y todos los ojos están puestos en el papel que jugará la comisionada residente en Washington, Jenniffer González. Esto ante la posibilidad de un posible reto a Pedro Pierluisi para la gobernación en el 2024.

Inicialmente, la participación de González en la convención se había mantenido en suspenso, sin embargo, posteriormente confirmó que asistiría.

Sobre cuándo haría el anuncio oficial del puesto político que buscará en las próximas elecciones, la comisionada residente dijo en el programa "Primera Pregunta, que no iba a esperar al 1 de diciembre para anunciar su decisión, y que lo haría "mucho antes".

Sin embargo, menciona que no le corresponde hacer el anuncio oficial.

"Yo he estado visitando, yo he estado viendo el reclamo de la gente. Las mismas encuestas y sondeos que hacen en los medios estoy muy pendiente a eso. Yo creo que ese sentir de la base de mi partido lo he estado escuchando. Tranquilos todo el mundo. No debe tener nadie miedo a una primaria, yo no la tengo y estoy preparada para cualquier escenario", expresó en ese momento.

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi dijo el jueves que a pesar del posible reto a su candidatura, habrá unidad en la convención.

“Vamos a tener una convención exitosa, no tengo duda, va a ser bien animada. Este domingo todo el liderato está invitado, sin excepción. Y allí lo que va a reinar es nuevamente unidad, porque nosotros somos todos estadistas que creemos en esa igualdad de derechos que le falta a los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Y todos vamos a defender esta administración del penepé, porque mi administración es del PNP”, sostuvo.

Pierluisi ha insistido en que está preparado y listo para buscar la reelección. El pasado 1 de agosto, aseguró que prevalecería en una primaria "contra cualquiera".

Reacciona además a posible candidatura de Ricardo Rosselló.