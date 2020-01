Corto circuito ocasionó que perdieran su apartamento

Un corto circuito fue el detonante para que el apartamento de Yolanda De León, ubicado en el Condominio Doral Plaza en Guaynabo, se incendiara y fuera pérdida total. El incidente se dio luego que se restableciera el servicio eléctrico, por motivo de los temblores.

La mujer no se recuperaba del temblor del pasado martes cuando en horas de la madrugada llegó la electricidad en su apartamento. Posteriormente se suscitó un corto circuito en la cocina que consumió todo su apartamento.

“El papá de mi nena me llamó a las 7:00 a.m., lo de nunca, que nos teníamos que ir de aquí de este piso porque estábamos muy alto y recogí todo. No pensé en el “breaker”, y pues, cuando llegué me encontré con mi apartamento así. Todo quemado. Lo perdí todo.”, contó Yolanda.

Fue su vecina quien se percató del olor a humo y de inmediato alertó a las autoridades.

“Como a las 4:00 a.m. me da el olor a quemado, me levanto, cuando abro la puerta para salir al pasillo pues me percato del humo que había. Me puse los zapatos, me puse un abrigo y empezamos a tocarle la puerta a los vecinos y nadie salió. Bajamos por las escaleras y cuando llegamos abajo llamamos al 911.”, narró la vecina, Ana Vidal.

De León agradeció no haber estado en el apartamento, ya que explica que, para salir del mismo, hay que hacerlo entre la cocina y el comedor, espacio donde se originaron las llamas.

Aunque el seguro del condominio cubre los daños de la estructura, necesita ayuda para enceres, ropa y muebles. Hasta ahora, lo más que le preocupa es que su hija no cuenta con un bulto para poder asistir a la escuela.

Si usted desea ayudar a Yolanda a comenzar de cero con las necesidades del hogar, puede hacerlo depositando a través de ATH Móvil al 787-466-5586.

