COVID-19 | Coalición Científica alerta que Puerto Rico atraviesa un nuevo repunte

La Coalición Científica de Puerto Rico, nombrada por el gobernador Pedro Pierluisi, publicó este viernes sus recomendaciones ante el nuevo repunte observado a causa de variantes más contagiosas, como la variante Delta.

“Se ha observado, a nivel global, un repunte de casos de COVID. Este se debe en gran parte a la presencia de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, en particular la variante denominada B.1.617.2 (conocida como Delta). Los esfuerzos de vigilancia genómica molecular en Puerto Rico han detectado que, similar a otras partes del mundo, esta variante está en transmisión comunitaria y prevalente en los nuevos casos diagnosticados. Con más de 1,000,000 de personas sin vacunar en Puerto Rico, esta variante esta causando un aumento de casos y comenzamos a observar, un aumento en hospitalizaciones. Ante este nuevo escenario, hace falta medidas de precaución que mitigen el impacto del repunte en la sociedad puertorriqueña” expresó Daniel Colón Ramos, presidente de la Coalición Científica de Puerto Rico.

No obstante, la Coalición enfatiza que la evidencia científica muestra que las vacunas funcionan para proteger contra contagios y síntomas severos, inclusive de estas nuevas variantes.

“En Puerto Rico, la evidencia que tenemos al examinar los contagios, muertes y estados de vacunación es que este virus está afectando principalmente a las comunidades no vacunadas. Por ejemplo, desde que se comenzó la vacunación, ya vemos que el 90% de las muertes reportadas han sido entre personas no vacunadas. Es dramático en efecto positivo de la vacuna. Las vacunas son seguras, ya que se han vacunado cientos de millones de personas sin efectos adversos significativos, y son efectivas, ya que salvan vidas. Desafortunadamente existen aún muchas comunidades en Puerto Rico en las cuales se han vacunado menos de la mitad de la población,” añadió Colón Ramos.

Hace varias semanas, en Puerto Rico se llegó a los niveles más bajos de casos positivos que se habian observado desde junio del 2020, gracias a la vacunación. No obstante, desde hace cuatro semanas, y coincidiendo con la detección de estas variantes más contagiosas y el repunte a nivel global, los casos están en crecimiento exponencial en Puerto Rico (para ponerlo en contexto, la pendiente de este crecimiento observado es más empinada que la observada el principio del repunte de marzo). Los casos han subido de 40 casos detectados el 26 de junio a sobre 225 el 21 de julio, representando una tasa de crecimiento de duplicación cada 9 días. Las infecciones, hospitalizaciones y muertes ocurren de manera secuencial (con un retraso de una a dos semanas entre casos positivos, hospitalizaciones y muertes), y ya hemos comenzado a observar un aumento, a raíz del repunte de casos, en las hospitalizaciones por causa de la enfermedad del COVID. Las hospitalizaciones han aumentado de 25 (el 4 de julio) a 83 (el 21 de julio).

"Hacen falta estrategias preventivas ahora para mitigar este posible escenarios de mayores repuntes de contagios", sostiene la Coalición.

Por ser segura y efectiva, la Coalición no ve razón científica por la cual la vacuna no deba ser requerida. La Coalición apoya la orden Administrativa del Departamento de Salud de requerir vacunas entre los estudiantes mayores de 12 años, y sugieren estrategias agresivas para incentivar la vacunación y desincentivar la no vacunación entre las personas elegibles. Aseguran que la vacunación es pieza clave en esta etapa de la pandemia, y el éxito de la sociedad puertorriqueña de regresar y mantener la normalidad dependerá del estado de vacunación de su población.

Dado el repunte a nivel global de nuevas variantes, el aumento exponencial de casos en Puerto Rico durante las pasadas cuatro semanas, el escenario mixto de vacunación que existe en estos momentos y la incapacidad de distinguir entre personas vacunadas y no vacunadas, la Coalición recomienda que se restituya el uso de mascarillas para todas las personas en espacios cerrados de uso público (incluyendo espacios cerrados del sector privado donde hay público para el cual se desconoce el estado de vacunación) y en cualquier contexto de aglomeración de 500 personas o más. “En esos contextos, hacemos la recomendación de que se exija el uso de mascarillas para todas las personas, vacunadas y no vacunadas. Sólo se debe hacer excepciones para entornos en los cuales haya evidencia de que todos los participantes estén vacunados”, explicó la doctora Carmen Zorrilla, miembro de esta Coalición.

Además, el grupo de científicos sugiere que se requiera evidencia de vacunación para poder establecer el uso de espacios cerrados. Si se tienen grupos mixtos (vacunados y no vacunados), se debe exigir todas las medidas básicas de prevención (uso de mascarilla y distanciamiento). De tener grupos completamente vacunados, se puede solo sugerir la práctica de medidas básicas, permitiendo que el individuo tome la decisión.

“Nos preocupa en particular la presencia de personas no vacunadas, sin restricciones, en espacios cerrados en los cuales hay que quitarse la mascarilla, como los son, por ejemplo, barras y restaurantes. Sugerimos a los establecimientos requerir vacunación entre clientes y empleados. De haber personas no vacunadas, sugerimos restricciones en esos contextos las cuales, como mínimo, sean similares a las que se recomendaron en etapas anteriores de la pandemia (distanciamiento físico y medidas higiénicas). Enfatizamos que la variante Delta, entre personas no vacunadas, es más contagiosa que la variante original,” añadió la doctora Kenira Thompson.

La Coalición indicó que continuará monitoreando el repunte y haciendo recomendaciones basadas en indicadores científicos, con instrucciones específicas para cada fase de manera que la población y todos los sectores puedan desarrollar estrategias de mitigación de riesgo y planes de recuperación escalonados.

“La pandemia del COVID-19 representa un escenario dinámico y cambiante, y el resurgimiento de variantes, en el contexto de poblaciones mixtas de vacunados y no vacunados, va a ser nuestra nueva realidad en lo que resta del 2021, y tal vez del 2022. Surgiran nuevas variantes a nivel global, porque hay muchos lugares que carecen de vacunas. Esas variantes se disparserán por el mundo, y afectarán principalmente a las poblaciones no vacunadas, inclusive en lugares, como Puerto Rico, donde la vacuna es gratis y está disponible. Por eso es que exhortamos a todas las personas que cualifiquen para vacunarse, a hacerlo lo antes posible. Es la solución y la tenemos a la mano,” finalizó Colón Ramos.

