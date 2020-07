COVID-19 en Puerto Rico | Aprieta el virus en la política

A un día de que la gobernadora Wanda Vázquez ordenara el cierre de comercios ante el repunte de casos de COVID-19, el virus comenzó a apretar en la política del país.

Este viernes, el Departamento de Salud reportó cinco muertes, 156 casos confirmados y 202 casos probables en Puerto Rico. Mientras, las hospitalizaciones aumentaron a 302.

A continuación, las incidencias reportadas durante el día:

Políticos arrojan positivo a COVID-19

El representante del Partido Popular Democrático (PPD) José "Conny" Varela, confirmó este viernes que arrojó positivo a la prueba molecular de COVID-19.

Varela se sometió a la prueba el miércoles y está asintomático. Había arrojado negativo en la prueba serológica, según dijo a Telenoticias.

Ayer, jueves, estuvo en una conferencia de prensa junto a otros políticos para anunciar su apoyo al aspirante a la gobernación Eduardo Bhatia, quien anunció que permanecerá en aislamiento.

"Me encuentro muy bien, no tengo síntoma alguno", dijo a Telenoticias.

De igual forma, la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, confirmó este viernes que dio positivo a una prueba molecular de COVID-19.

Según informó, está en aislamiento y suspendió todas sus actividades presenciales.

Pedro Pierluisi se someterá a prueba de COVID-19

El precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, anunció que se estaría sometiendo a la prueba molecular y permanecerá en aislamiento físico hasta que obtenga el resultado.

Pierluisi participó de una actividad el domingo pasado con la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, quien dio positivo al COVID-19.

https://twitter.com/pedropierluisi/status/1284220390118760450/photo/1

Johnny Méndez arroja negativo a prueba rápida de coronavirus

El presidente de la Cámara, Carlos "Johnny" Méndez, informó en su cuenta de Twitter que arrojó negativo a una prueba rápida de COVID-19.

"Recientemente estuve compartiendo con Lornna Soto y Conny Varela. Ambos acaban de anunciar que dieron positivo a COVID-19. Mis mejores deseos a ellos. Como medida cautelar cancelé todas mis actividades oficiales y políticas. Me realicé la prueba y el resultado: negativo.", colgó en las redes.

Recientemente estuve compartiendo con @LORNNASOTO y @Connyvarela Ambos acaban de anunciar que dieron positivo a #COVID19. Mis mejores deseos a ellos. Como medida cautelar cancelé todas mis actividades oficiales y políticas. Me realicé la prueba y el resultado: negativo. — Johnny Méndez (@JohnnyMndez36) July 17, 2020

Carmen Yulín en cuarentena

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, informó que estará en cuarentena debido a que se le notificó que estuvo en contacto con una persona que dio positivo a COVID-19.

"En el día de ayer se me notificó que una persona con la que había estado en contacto incidental el domingo dio positivo a una prueba de COVID. Me estoy sometiendo al periodo de aislamiento y ya me realice la prueba dado el número de días que había transcurrido", escribió la alcaldesa.

Si no es residente, no podrá entrar al municipio durante el toque de queda.

Aseguró, además, que tanto ella como la persona infectada tenían mascarillas.

Al momento, la alcaldesa no presenta ningún síntoma.

Suspenden trabajos y citas en CESCO Sagrado Corazón

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) suspendió los trabajos del Centro de Servicios al Conductor (CESCO) Sagrado Corazón (Santurce), tras una empleada arrojar positivo a coronavirus (COVID-19) en prueba serológica.

Todas las personas con citas -entre hoy, a las 3:00 pm, y el sábado 25 de julio- recibirán un mensaje a través del sistema TurnosPR, indicándoles será reprogramada para fecha posterior en CESCO Carolina o Bayamón. Más detalles aquí.

El secretario de DTOP, Carlos Contreras Aponte, ordenó realización de pruebas a todo empleado del CESCO en cuestión. También desinfectar las facilidades, según protocolo.

Cierran alcaldía de Naguabo

El alcalde de Naguabo, Noé Marcano Rivera anunció el cierre temporero de la alcaldía de dicho municipio debido a un caso positivo de COVID-19.

El Primer Ejecutivo indicó que todos los empleados municipales serán enviados a efectuarse la prueba, así como también se estará llevando a cabo trabajos de limpieza y desinfección en todas las áreas y oficinas de la alcaldía.

Tan pronto como se obtengan los resultados de los empleados se determinará la fecha de reinicio de labores.

Asegura que las determinaciones se hicieron tomando en cuenta el análisis de los epidemiólgos.

