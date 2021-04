COVID-19 | Salud detecta una variante de India en Puerto Rico

El secretario designado del Departamento de Salud (DS), Carlos Mellado, confirmó este jueves la presencia de una variante del COVID-19 proveniente de India (B.1.617.1) en la Isla, catalogada como "no interés" por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

"La sub-variante que tenemos en Puerto Rico no es la que está ocasionando estragos en la India, no es la misma", aseguró Mellado en conferencia de prensa.

Todos los virus son propensos a cambios. Ejemplo de ello son los virus de influenza que cambian. Hasta el momento hemos identificado muchas variantes de interés en salud pública porque tienen mayor capacidad de transmisión y puedan interferir en la efectividad de la vacuna. pic.twitter.com/5plYAhtmLY — Carlos Mellado López (@prsecsalud) April 29, 2021

La variante predominante en la Isla es la B.1.1.7 (variante británica), inicialmente detectada en el Reino Unido. Al momento se han detectado 241 casos con la variante británica. Mientras que la variante de Sudáfrica (B.1.351) no se ha propagado y se mantiene en un caso. La variante que sí reflejó un leve aumento fue la variante de California. Unos 11 casos fueron asociados a la nueva variante B.1.429 y cinco casos fueron identificados con la B.1.427, ambas variantes californianas.

“En Puerto Rico debe haber muchos más variantes. Lo que es importante que el pueblo entienda, que en la medida en que nosotros utilicemos la mascarilla y evitemos aglomeraciones y vayamos más adelante con la vacunación, pues vamos a evitar las variantes. Ese es el tema con la variante. No cambia el pronóstico, no cambia el tratamiento, no cambia absolutamente nada de lo que estamos haciendo”, dijo Mellado López a preguntas de la prensa.

“Es importante que el pueblo entienda que estamos ante una situación diferente en el COVID, que gracias a Dios hemos podido bajar la cantidad de pacientes infectados y que estamos tomando medidas sumamente proactivas y es por esto que tenemos todo este sistema en los aeropuertos, precisamente para poder contener el COVID en Puerto Rico y garantizar que cualquier persona en Puerto Rico entre con una PCR (prueba) negativa”, añadió.

En cuanto a los pasajeros que llegan a la Isla sin esa prueba negativa, el titular designado de Salud dijo: “También está la Policía de Puerto Rico, las policías municipales, ellos saben que tienen que verificar al viajero”.

Cuestionado sobre cómo un policía puede saber si una persona es viajero, Mellado López contestó: “Tienen que verificar”.

En síntesis, el secretario designado informó que hasta el momento, 1.5 millones de residentes tiene la primera dosis, y 863,442 personas completaron el ciclo de la segunda dosis.