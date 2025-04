Cucusa contactó a Toledo para decirle que estaba “decepcionada” de haber votado por él

El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ángel Toledo, reveló este lunes que la expresidenta de la Cámara de Representantes, Zaida "Cucusa" Hernández, le envió un mensaje ante su oposición al nombramiento de Verónica Ferraiuoli como secretaria del Departamento de Estado.

"Ella me dice que era una decepción haber votado por mí. Yo entiendo que peores cosas dijo de la gobernadora, y la gobernadora lo perdonó. Yo la perdono también. No tengo ningún problema con eso", contó Toledo en entrevista con la periodista Milly Méndez en Radio Isla 1320 AM.

"La aprecio, y la sigo apreciando, independientemente de la postura que haya asumido", añadió.

El presidente del Senado sostuvo que "no es un rechazo a la gobernadora" no apoyar a Verónica Ferraiuoli.

Confirmó, además, que varios funcionarios de gobierno y jefes de agencia lo contactaron solicitando un voto a favor de la nominada.

"Me llamaron. Yo pienso que es parte del proceso estas llamadas de cortesía para ver dónde tú estás parado, ver cuáles son tus visiones y posturas. Así que sí, recibí varias llamadas", agregó el legislador.

Fue el domingo cuando la designada secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli pidió a la gobernadora Jenniffer González que se retire su designación, luego de ser eje de controversia por el manejo de sus planillas de contribución sobre ingresos, radicadas fuera de término y enmendadas durante el apagón del Miércoles Santo.

Explica por qué no le hizo preguntas a la nominada en la vista senatorial.