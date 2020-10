Cuesta arriba el regreso a clases presenciales

A pesar de que el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, adelantó el pasado miércoles que trabajan para ver cómo inician las clases presenciales, la gobernadora Wanda Vázquez estableció en la nueva Orden Ejecutiva que ese sería el caso hasta que se evidencie una baja en los casos de COVID-19.

"Se autoriza el ofrecimiento de cursos estrictamente virtuales hasta que se evidencie una disminución en el reporte de casos confirmados diarios por COVID-19.", lee el documento.

No obstante, la orden que busca evitar la propagación del coronavirus en la Isla, mantiene vigente la autorización para que los colegios privados y escuelas del sistema público de enseñanza preparen sus facilidades para el momento en el cual puedan comenzarse las clases de manera presencial.

El secretario del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández Pérez dejó en manos del Departamento de Salud (DS), la reapertura de las escuelas.

Maestros alegan que el Departamento de Educación no está preparado.

“El tema de la reapertura va a estar atada al contexto del manejo de la pandemia y los casos positivos. Así que, nosotros semanalmente tenemos reuniones con el equipo de epidemiólogos del Departamento de Salud que nos hacen las recomendaciones administrativas internas y será el Departamento de Salud quien tome las determinaciones de manejo de pandemia y el Departamento de Educación las determinaciones administrativas respecto a ello.", dijo Hernández Pérez a preguntas de la prensa.

“Nosotros estamos tomando todas las determinaciones que nos recomienda el Departamento de Salud. No obstante, siempre la salud de los niños y las comunidades escolares va por encima de cualquier otra consideración”, añadió.

La discusión del regreso a clases ha creado controversia y fue inmediatamente rechazado por los principales gremios magisteriales, quienes alegan que el DE no está preparado para recibir a los estudiantes en los planteles escolares..

“Nosotros, al igual que muchas madres y padres en Puerto Rico al igual que estudiantes, queremos regresar de manera presencial, pero en unas condiciones que sean permitidas. Actualmente eso no sucede en la agencia. Nosotros no solamente dudamos, estamos seguros que el departamento no está listo para retomar las clases presenciales.”, expresó el vicepresidente de la Federación de Maestros, Edwin Morales.

