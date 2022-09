¡Fuera del agua! Continuarán deterioradas las condiciones marítimas

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés), advirtió que las condiciones marítimas continuarán deterioradas este martes.

Según se indicó, una marejada del norte de periodo largo continuará trayendo oleaje de 8 a 10 pies, con olas rompientes de 10 a 15 pies. El evento se extendería durante gran parte de esta semana.

"Existe una Advertencia de Inundaciones Costeras para el norte de Puerto Rico hasta esta tarde. Adicionalmente, Advertencia de Resacas Fuertes y Riesgo Alto de corrientes marinas sigue en efecto", indicó el NWS.

Roberto Cortés con los detalles.

NMEAD y Seguridad Pública hacen llamado a evitar ir a las playas

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa Filomeno, y el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar ir a las playas esta semana.

“Esta semana, no es el momento para ir a la playa. Las condiciones del mar van a estar peligrosas. Según el SNM, se esperan olas de entre 10 y 14 pies de alto en nuestras costas. Hacemos un llamado para que no arriesgue su vida ni la de los rescatistas”, manifestó Correa Filomeno.

“Como siempre digo, no queremos retomar el tema de personas ahogadas por las fuertes corrientes. Recuerde que no importa si sabe nadar o no. No queremos otra desgracia en nuestras playas. No queremos a nadie en el agua”, agregó.

El comisionado instó a la ciudadanía a estar pendiente a los boletines oficiales del SNM y a las redes sociales del NMEAD para mantenerse informados.

Correa Filomeno recordó que las zonas operacionales del NMEAD están activadas para poder atender cualquier eventualidad. El Negociado mantiene comunicación constante con las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias (OMME) de todos los municipios, los negociados del DSP, la Guardia Costera y las policías municipales.

Para reportar cualquier emergencia, debe llamar o enviar un mensaje de texto al 9-1-1 para solicitar asistencia de las agencias correspondientes.