Culminan proceso de revisión de AutoExpreso; sistema operará este lunes de forma regular

Luego de completado el proceso de revisión del sistema y la implementación de nuevas medidas de seguridad para minimizar los riesgos de nuevos ataques, mañana lunes, 23 de mayo reiniciará operaciones el sistema de AutoExpreso el cual está a cargo la empresa operadora, Professional Account Management (PAM), anunció hoy el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Dr. Edwin González Montalvo.

A partir del lunes, los usuarios registrados de AutoExpreso podrán acceder sus cuentas para ver el balance que tenían al 16 de abril y el balance que tendrán al momento. Para el resto de los conductores no registrados, se podrá dar información del balance en los carriles de recarga, centros de servicio al cliente de AutoExpreso y en los CESCOs, ambos por cita a través de TurnosPR.com.

Esta información les permitirá revisar la cantidad incremental, si es que hubo alguna, contra la descripción de las transacciones que se acumularon en su cuenta en este periodo de tiempo. Asimismo, podrán verificar fechas, horas y peajes por los que transitaron, y tener la seguridad de que su cuenta ha sido actualizada con las transacciones acumuladas durante el periodo que el sistema estuvo fuera de operación.

Muchos prefirieron poner al día sus cuentas directamente en los peajes porque desconfían de las transacciones en la web.

Igualmente, se indicó que no habrá auto recarga automática al instante y que la opción de auto recarga estará disponible cuarenta y ocho (48) horas después del reinicio de operaciones a partir del próximo lunes. Esto para proveer un tiempo en el que los usuarios podrán verificar el balance actual en sus cuentas. Los conductores tendrán la opción de programar cuándo se active la auto recarga, escogiendo un balance mínimo y la cantidad por la que desean recargar su cuenta al alcanzarlo.

Por otro lado, se aclaró que para evitar débitos altos por balances pendientes por el tiempo que el sistema no estuvo disponible, las auto recargas se limitarán a un máximo de una (1) por día por un periodo de diez (10) días.

González Montalvo informó que los conductores podrán llevar a cabo las transacciones habituales como recargar en los carriles de Recarga, en el sitio web www.autoexpreso.com y a través de la aplicación AutoExpreso Móvil.

“Exhortamos a los conductores a actualizar la aplicación y utilizar la misma para consultar el balance y recargar su cuenta”.

Además, los conductores podrán acceder al servicio automatizado del Centro de Llamadas, y ver los detalles del reinicio de operaciones en los sitios web de AutoExpreso y del DTOP, el Centro de Llamadas, la Oficina de Servicio al Cliente en Guaynabo y por cita en los mostradores de AutoExpreso en todos los CESCO participantes. Estos servicios estarán operando en horarios extendidos hasta el jueves, 30 de junio, para apoyar a los conductores durante las semanas siguientes al reinicio de operaciones. Por tanto, los carriles de recarga operarán de lunes a domingo, de 5:00 am a 8:00 pm, mientras que el Centro de Servicio al Cliente estará operando de lunes a viernes, de 7:00 am a 8:00 pm, y los sábados, de 8:00 am a 2:00 pm.

Como parte de los servicios a los conductores, habrá facilidades de recarga adicionales que operarán temporeramente, las cuales contribuirán a minimizar las congestiones y esperas en los carriles de Recarga de los peajes. Las mismas estarán ubicadas en el estacionamiento del Estadio Ovidio de Jesus en Río Grande, la estación de pesaje en Salinas, y el estacionamiento Coliseo Juan Aubin Cruz en Manatí. La fecha de comienzo y los horarios se anunciarán próximamente.

Los conductores tendrán un periodo de gracia hasta el viernes, 1ro de julio de 2022, para que puedan saldar los peajes acumulados entre el 16 de abril de 2022 y el 23 de mayo de 2022 sin incurrir en multas ni penalidades. Durante este periodo no habrá multas por las transacciones de peajes acumuladas, para que los conductores salden los peajes acumulados que no estaban visibles hasta este momento.

González dijo además que continuarán monitoreando el sistema e informando a los conductores sobre los adelantos en el sistema operativo de AutoExpreso, a través de los medios de comunicación, así como en la página web de AutoExpreso, la aplicación AutoExpreso Móvil y las redes sociales de la ACT y el DTOP.