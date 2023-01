DACO anuncia alza en precio del café

El secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo informó este jueves sobre el aumento en precios para la compra del café “con el propósito de evitar el colapso de la industria agrícola local asociada a este producto”.

La orden, que entra en vigor inmediatamente y que estará vigente por un año, establece que el precio mínimo al agricultor por café uva maduro de almud (un quintal) a $18.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Puerto Rico aquí.

El café importado semi-tostado, que se vende a través de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, se fijará a un precio de $375 por quintal de arábiga y $256.00 por quintal de robusta.

El precio de beneficiador por pergamino primera-base pilado en $488.00, el Collor segunda-base pilado en $347 y el robusta collor-base pilado en $294.

Mientras que el beneficiado seco pilado primera en $500, de segunda en $359 y de robusta pilado en $306.

“Es meritorio mencionar que la escala de precio mínimo por almud de café uva madura se ha mantenido igual desde el 2015, hace ocho años atrás. Esa estructura no se ajustó al impacto de los huracanes Irma y Maria en septiembre de 2017. Esta orden es de carácter provisional, no permanente. En el DACO vamos a estar monitoreando constantemente el mercado para evaluar, mes a mes, su comportamiento en caso de que se necesite un ajuste”, indicó el titular del DACO en comunicación escrita.

Sobre si el aumento para agricultores impactará a los consumidores la agencia no precisó, pero Torres Montalvo ya había dicho en entrevista para Hoy Día Puerto Rico que no se podría garantizar que no tenga ese efecto.

Aunque el secretario de la agencia indicó que el estudio no busca un aumento, no pudo garantizar que en efecto, no se de.

De acuerdo a data disponible, en estos momentos el café puertorriqueño representa 19.4% del total del café que se vende. El resto es importado.

El mercado del café en la Isla es singular en América Latina, debido a los controles que tiene el mismo, similar a los empleados en la industria de la leche, los cuales tiene el propósito de garantizar la supervivencia de la caficultura ante las fuerzas del mercado.

Debido al paso del huracán Fiona se espera que la cosecha final de café para el 2022 sea de entre 28 y 33 mil quintales.