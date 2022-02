DACO congela márgenes de ganancia en la industria de combustibles

El Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Edan Rivera, promulgó este jueves una Orden de Congelación de márgenes de ganancia en la industria de combustibles, a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania.

El petróleo de referencia estadounidense, igual que el europeo, se ha encarecido en reacción al ataque ordenado por el presidente ruso Vladímir Putin sobre Ucrania, por sus implicaciones para el mercado energético.

Mientras, la Autoridad de Energía Eléctrica informó que tomó medidas preventivas, incrementando el volumen en sus tanques de reserva para garantizar la continuidad del servicio.

La AEE informa al pueblo de Puerto Rico que tomó medidas preventivas ante la situación que se está desarrollando en Europa e incrementó el volumen en sus tanques de reserva de combustible a su capacidad máxima de sobre 90% para garantizar la continuidad del servicio.

SOLICITAN CONGELAR PRECIO

Antes de la determinación del DACO, el representante y portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Ángel Matos García, le solicitó el jueves al gobernador Pedro Pierluisi y al secretario Edan Rivera, que congelen el precio de la gasolina.

“Es inaceptable que con un conflicto de solo 8 horas en Ucrania, ya en las bombas de gasolina veamos aumentos de precio. No me quiero imaginar a que precio vamos a ver el combustible, si este conflicto se extiende. Mi llamado es a que el Gobernador y el Secretario del DACO no se queden de observadores y que tomen acción de inmediato”, sostuvo Matos García en declaraciones escritas.

Supera la barrera de los $100 el barril.