DACO emite 23 multas a supermercados por incumplimientos

El Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) emitió 23 multas administrativas a supermercados en toda la Isla por incumplir con órdenes y reglamentos de la agencia. Según informó el Secretario, Edan Rivera Rodríguez, tales acciones son consecuencia de la investigación iniciada semanas atrás, en respuesta de múltiples denuncias presentadas por los consumidores.

“Nuestro fin no es multar, sino que los comercios cumplan con las leyes, reglamentos y órdenes que, como agencia, venimos obligados a fiscalizar para proteger los derechos de los consumidores. Si detectamos algún tipo de incumplimiento, estamos obligados a emitir las multas que procedan, pero lo que queremos es que los comercios no se expongan a este tipo de situaciones, y eso se logra acatando las disposiciones vigentes”, señaló el Secretario.

Como parte de los operativos que ha estado llevando a cabo la agencia en las pasadas semanas, se visitó un total de 116 supermercados en toda la Isla. Esas visitas se tradujeron en 17 multas por no presentar información para constatar el cumplimiento con la orden de congelación en vigor; cinco (5) por violación al margen bruto de ganancia congelado; y una (1) por calidad y seguridad en el producto expuesto para la venta.

“La orden de congelación vigente no impide a los supermercados subir los precios de venta de los productos, sino que obliga a que todo aumento de precios no exceda el margen bruto de ganancia que quedó congelado al 14 de marzo de 2020”, aclaró Rivera. “Si algún comercio entiende que el margen bruto congelado resulta insuficiente, existen los mecanismos para que puedan solicitar una revisión del mismo. Realmente no existen justificaciones para caer en incumplimiento”, puntualizó.

Según el secretario, los incumplimientos obedecen, en muchos casos, al desconocimiento de las órdenes, reglamentos y leyes aplicables. En este sentido, instó a los comerciantes a informarse, para evitar multas innecesarias. “Estamos más que abiertos a aclarar cualquier duda o confusión sobre estos temas. Quisiéramos que el resultado de nuestros operativos fuera cero multas, y estamos dispuestos a orientar a los comercios para que así sea”.

A tener con su propósito de promover el cumplimiento de los comercios con las leyes, reglamentos y órdenes vigentes, Rivera anunció que el próximo jueves 22 de abril, a la 1:30 p.m., estará ofreciendo un Webinar en torno a las órdenes de congelación vigentes, y los derechos y obligaciones de los comerciantes en relación a las mismas.

“El Webinar tiene por fin aclarar dudas y ofrecer alternativas para que todos los comercios puedan estar en cumplimiento con las órdenes vigentes; y que sepan también que, aun cuando las mismas les imponen ciertas obligaciones, también les reconocen algunos derechos”, concluyó el funcionario, quien puntualizó que los interesados en participar en dicha actividad que se llevará a cabo por la plataforma de Teams deberán enviar un correo al email: ordenes_congelacion@daco.pr.gov.