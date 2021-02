DACO emite decenas de advertencias en operativos sorpresas a supermercados

El secretario de Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Edan Rivera, y los inspectores de la agencia realizaron operativos sorpresas a supermercados en toda la Isla para asegurar el cumplimiento de las órdenes 2020-05 y 2020-06 que congelan los márgenes de ganancia de los comercios en la venta de artículos de primera necesidad.

Las mismas fueron emitidas a inicio de la pandemia y permanecen vigentes.

“Estamos fiscalizando y haciendo valer los derechos de nuestros consumidores ante las alzas injustificadas y especulativas en los precios de los productos de primera necesidad. En ese sentido, estamos verificando que las facturas de compra, que deben presentar los comercios, no reflejen un aumento al margen de precios que está congelado desde marzo. La emergencia no ha pasado y queremos asegurarnos que los consumidores tengan acceso a los productos necesarios para afrontar la pandemia ”, indicó el Secretario del DACO.

Según explicó el Titular, durante el día de jueves y este viernes, se realizaron 149 visitas, en varias cadenas de supermercados, colmados y cadenas de tiendas al detal alrededor de la Isla. Los inspectores emitieron 87 advertencias, 8 boletos de infracción y 8 boletos de orientación. En el operativo, se han visitado comercios en las cinco regiones del DACO; Arecibo, Ponce, Caguas, Mayagüez y San Juan.

Durante las visitas, los inspectores evaluaron que los establecimientos cumplieran, además, con el Reglamento de Prácticas Comerciales, núm. 9158 y el Reglamento de Calidad y Seguridad, núm. 7319. Desde principio del año los inspectores se han mantenido vigilantes y fiscalizando los comercios.

“Tras la visita a los comercios nos percatamos que existe una desinformación de los gerenciales en cuanto a su responsabilidad de proveer la documentación necesaria que para los inspectores del DACO puedan realizar su trabajo. Ante esta situación, estaremos promoviendo educación a los comercios para que puedan convertirse en aliados de la agencia y no obstaculizar o retrasar las gestiones ”, resaltó.

Las advertencias fueron emitidas a los comercios que no presentaron las facturas al momento de la visita. En esos casos, los inspectores otorgaron un periodo de 72 horas para que presentaran las facturas para poder evaluar los precios de venta de los artículos. Las infracciones fueron emitidas a causa de productos expirados, márgenes de ganancias excesivos, o por no haber presentado facturas a nuestros inspectores. Todos los comercios fueron orientados, no obstante, fue recurrente la orientación por incumplimiento al reglamento de Pesas y Medidas.

El Titular del DACO, urgió a los consumidores a unirse en el rol de fiscalización de DACO. En este sentido, instó a la ciudadanía a seguir siendo proactivos en denunciar toda conducta que sospechen viola la orden de congelación. Toda confidencia debe ser canalizada a través de la página web www.daco.pr.gov en el área de confidencias.

El funcionario destacó que, también, permanece congelado el margen de ganancia bruta en todos los niveles de distribución y mercadeo en la venta de gasolina, diésel y gas licuado.

