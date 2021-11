DACO multa a empresas de placas solares por operar sin licencia de contratista

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) impuso multas de $5,000 a 10 empresas que estarían prestando servicios de instalación y mantenimiento de sistemas de placas solares, sin contar con la licencia que la ley les exige para ofrecer tales servicios.

"Más que un requisito de forma, el trámite y la obtención de una licencia como contratista conlleva unos procesos esenciales para proteger las inversiones de los consumidores. Es, por tal motivo, que nos vemos obligados a emitir una voz de alerta respecto a estas compañías que no han cumplido con tales requisitos", enfatizó el secretario del DACO, Edan Rivera Rodríguez, en un comunicado de prensa.

Omar Collazo Class / Manage Energy Solutions Mes Corp; Yarimar Collazo Class / Manage Energy Solutions Corp; Solar Roots, LLC.; Caribbean Solar Energy; Solaire PR, LLC.; Happy Solar, LLC.; Energy Depot, LLC.; Ion Deed, LLC.; Bright Planet Solar, Inc.; y Lisandro Quiles / Energia Solar PR., Inc., son las 10 empresas multadas por no tener licencia de contratista.

"No estamos cuestionando la calidad de los servicios que estas empresas puedan haber ofrecido. Pero, el hecho de que no tengan una licencia de contratista, además de ser una violación a una disposición expresa de ley, hace más difícil al consumidor poder recobrar un remedio, de darse alguna reclamación en contra de estas compañías", indicó el secretario.

Rivera Rodríguez detalló que, en lo que respecta a los sistemas de placas solares, las querellas más comunes que se han radicado en el DACO giran en torno a los servicios en garantía de los equipos contratados; la instalación incompleta de los sistemas; o la mala asesoría resultante en un equipo que no cubre las necesidades para las cuales se adquirieron los productos.

"La adquisición de sistemas de placas solares representa una inversión fuerte. Por eso es de vital importancia que el consumidor se oriente, que pida referencias, que se asegure de que la empresa que le interesa contratar tenga una licencia activa, y que no tenga un patrón de querellas en su contra", recalcó el secretario.

El funcionario exhortó a las empresas que no han cumplido con los requisitos que les apliquen, a que acudan a la oficina regional que les resulte más conveniente, para poderles asistir. "Son procesos sencillos y de bajo costo, que se pueden realizar incluso a través de nuestra plataforma en Internet", puntualizó.