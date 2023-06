Daddy Yankee reacciona a asesinato de su amigo “Pacho el antifeka”

La estrella del reguetón Daddy Yankee reaccionó este jueves al asesinato de Neftalí Álvarez Núñez, conocido como “Pacho el antifeka”, a quien consideraba su amigo.

"No soy quien para juzgar la vida personal de nadie pero sí puedo juzgar el trato que me den las personas; basado en ese juicio, puedo escoger mis amistades. Estoy conciente que usted siempre me trató con respeto, aprecio, honestidad, sinceridad y lealtad. Para mí esas cualidades valen mucho porque no se encuentran con facilidad en estos tiempos. Cuando logro encontrar una persona con tales cualidades, le ofrezco mi amistad sincera sin importar su condición, status social, color de piel, religión u orientación sexual. Y te aseguro brother que fuiste una persona real conmigo desde nuestros inicios a temprana edad, soñando con esta carrera. Me alegra saber que pude aportar en ti en vida. Mucha fortaleza para todos sus seres queridos, están en nuestras oraciones. 🙏🏽 Descansa En Paz 🕊️ RIP “PACHO” 💔💔", escribió en sus redes sociales.

“Pacho el antifeka”, fue asesinado en la mañana en los predios del Plaza Tropical Shopping Center, en la PR-167, en Bayamón. Recibió múltiples impactos de bala.

Álvarez Núñez tenía antecedentes penales en el foro federal.