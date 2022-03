Gobernador no descarta firmar moratoria a “la crudita”

El gobernador Pedro Pierluisi dijo el jueves que si se enmienda el lenguaje en la Cámara de Representantes a la medida que establece una moratoria de 45 días al cobro del impuesto a los derivados del petróleo (La Crudita), no tendría problemas en firmarlo.

“Si se puede atender el impacto fiscal, la Junta no se debe interponer en el camino. En el día de hoy o próximamente, también yo estaré abonando haciendo una propuesta, ya sea directamente o por vía de AAFAF, que básicamente se parece a la del senador William Villafañe en la que se establece que cualquier exceso sobre el monto presupuestado para los recaudos, que no se cobre”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Esto ya está presupuestado, cuanto es lo que genera La Crudita. Pues que cualquier exceso, no se le cobre al consumidor. ¿Por qué? Porque no debemos en medio de esta crisis, estar beneficiando o afectando al consumidor con unos recaudos adicionales, porque meramente vienen de un alza extraordinaria en el costo del petróleo. Yo voy a someter eso como otra alternativa mas, para que busquemos todas las alternativas”, añadió.

El miércoles, el asesor de la Junta de Control Fiscal, Jaime El Koury, le envió una carta al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, en la cual le manifestaba que la propuesta como estaba redactada no cumplía con los requisitos del Plan Fiscal. No obstante, si se identificaban los fondos (estimados por la Junta en 25 millones de dólares), no habría objeción del ente fiscal creado bajo la Ley PROMESA, para permitir la moratoria en el cobro.

DALMAU PIDE QUE IDENTIFIQUEN FONDOS

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, expresó el jueves que solicitará al secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea que identifique fondos que sustituya permanentemente el impuesto de “La Crudita” con miras a eliminarlo.

“Estoy requiriendo del Secretario de Hacienda, mediante comunicación escrita, que evalúe y emita una certificación al Senado de Puerto Rico sobre la proyección de recaudos del gobierno central con miras a la eliminación permanente de ese arbitrio y ser sustituido por los recaudos normales del gobierno, concediendo así un alivio en el bolsillo a los puertorriqueños y puertorriqueñas”, dijo Dalmau Santiago en declaraciones escritas.

El miércoles, la Junta de Control Fiscal (JCF), expresó por medio de una carta al senador Juan Zaragoza Gómez que la Resolución Conjunta del Senado 240 que pretende eliminar por 45 días el impuesto de “La Crudita” no es compatible con el plan fiscal certificado al no tener una fuente alterna de recaudo que pueda allegar, al menos, los $25 millones que representa esta eliminación temporera.

El presidente senatorial insiste en que no es un rechazo ”absoluto” de la Junta a dicha medida.

“La carta difundida ayer por la Junta de Supervisión Fiscal en relación a la Resolución Conjunta que dispone una moratoria de 45 días en el recobro del arbitrio especial al combustible, conocido como la crudita, no es un rechazo absoluto a dicha propuesta. Lo que plantea el ente federal es que resulta necesario identificar 25 millones de dólares que es el costo estimado de dicha moratoria. Asimismo, la junta reitera su disposición para colaborar en enmiendas a la medida que reflejen de donde saldrá el dinero que sustituye el recaudo de dicho arbitrio”, señaló.

“Es de conocimiento general que los recaudos del fondo general, es decir del gobierno, han aumentado, excediendo las expectativas tenidas en el presupuesto aprobado y certificado como balanceado por la propia Junta. En consecuencia, hay fondos suficientes de ese aumento en recaudos para subsanar cualquier desfase de la crudita cuando esté en moratoria. Además, existe disponible recursos de fondos ARPA que pueden destinarse a este alivio al bolsillo de todos. De hecho, la medida fue enmendada en el Senado para establecer la procedencia de los fondos, por lo que el comentario de la Junta se hace inoficioso”, concluyó Dalmau Santiago.

