David Huertas se retira de la Selección Nacional

El escolta David Huertas anunció este viernes a través de un comunicado su retirada de la Selección Nacional de Puerto Rico.



"Mi cuerpo me está solicitando que tome un receso porque física y mentalmente me siento agotado. He sacrificado mucho tiempo de calidad para mi familia, en especial mi hija que tanto me necesita. Es una decisión difícil, pero necesaria en este momento", dijo Huertas.



"David ha sido un baluarte y guerrero del equipo nacional en los últimos años y le estaremos agradecidos por todo lo que ha hecho por la Selección Nacional en los escenarios más importantes del baloncesto internacional. Aplaudimos su compromiso con nuestro programa y le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa," dijo el entrenador de la Selección Nacional de Puerto Rico, Eddie Casiano.



Por otro lado, el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Yum Ramos dijo: "David deja un legado de muchas memorias y grandes actuaciones con el equipo nacional. Se retira luego de representarnos en el más alto nivel mundial y la familia del baloncesto puertorriqueño lo despide como un grande de nuestra selección. En la Federación de Baloncesto de Puerto Rico le estaremos por siempre agradecido por vestir nuestros colores con el peso histórico que le merece. La puertas de nuestra institución y del programa de selecciones nacionales estarán siempre abiertas para él.”



Huertas debutó con la Selección Nacional de Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2006 en Cartagena, Colombia.



En su carrera con el equipo nacional ha participado en tres Copas del Mundo de Baloncesto FIBA (2010, 2014 y 2019), dos repescas olímpicas (2012 y 2016) y tres ediciones del Centrobasket (2010, 2012 y 2016).



Su más reciente participación con la camiseta de Puerto Rico fue en la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2019, donde lideró la ofensiva Boricua con 14,2 puntos por juego y su mejor actuación fue ante Irán, donde sumó 32 puntos y 4 asistencias en 31 minutos de acción.



"Sin dudas me mantendré apoyando a mis compañeros, al equipo y respaldando todos los esfuerzos de la federación. Jamás le cerraré las puertas a este equipo nacional que con tanto orgullo he representado por tantos años. No descarto volver a sudar esta camiseta desde el rol que entiendan necesario", concluyó Huertas.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.