DCR reinicia visita de familiares en Centros de Tratamiento Social

La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) Ana Escobar Pabón, informó que reanudará, a partir de este viernes, las visitas en los Centros de Tratamiento Social.

“Estamos conscientes de la importancia que tiene la reapertura de las instituciones juveniles para la familia y los allegados de los menores. Este contacto es primordial en el proceso de rehabilitación de esta población. Para que esto se lleve a cabo de manera satisfactoria, en el DCR realizamos cambios en el protocolo de visitas”, Escobar Pabón en declaraciones escritas.

En el caso de las instituciones juveniles, la secretaria designada dijo que las visitas se realizarán mediante citas previas y serán supervisadas por un trabajador social. Tendrán una visita semanal de una hora y se admitirán tres familiares por menor. Los horarios de visita son de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde los viernes y sábados y se incluirá domingo de ser requerido. Todo menor transgresor que no se ha vacunado utilizará durante la visita artículos de protección adicional entiéndase bata de protección, mascarilla quirúrgica o KN 95, Face sheild, guantes y cualquier otro equipo que le sea requerido.

Escobar Pabón enfatizó que a los visitantes se les requerirá el uso de mascarillas quirúrgicas o KN-95 y no se permitirá el uso de mascarillas de telas. Tampoco, se aceptarán paquetes. Además, sostuvo que los visitantes pasarán por un proceso de registro y completarán una entrevista de cernimiento de vigilancia de síntomas, que incluye un proceso de higienización de manos y toma de temperatura por parte del personal del Programa de Servicios de Salud Correccional. De presentar síntomas, no se permitirá la entrada. La secretaria designada, añadió que como medida preventiva el personal de enfermería de cada centro, realizará pruebas de antígeno a los visitantes y de resultar negativo procederán a dar entrada al centro. De arrojar positivo, no se permitirá la entrada del visitante. Las pruebas serán provistas por el Departamento de Salud en coordinación con Physician Correctional.

Por otro lado, informó que el DCR ubicó en el área de las visitas en todos Centros de Tratamiento Social módulos con acrílicos para garantizar el distanciamiento y evitar el contacto físico. Además, personal del DCR limpiará y desinfectará el cubículo de visita antes y después de cada visita