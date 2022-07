DEA asume jurisdicción de investigación sobre cargamento de droga hallado en cárcel de Ponce

La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, dijo este miércoles, que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), asumió la jurisdicción de la investigación de un cargamento de 50 kilos de cocaína hallado ayer en el Anexo Mínima del Complejo Correccional, Las Cucharas en Ponce.

Los paquetes fueron hallados por oficiales correccionales dentro de cajas Bio Cloro que supone contenían detergente para limpieza. Este es el cargamento más grande ocupado en un cárcel de la Isla.

“Ya desde la tarde de ayer, ellos (las agencias federales) han entrado en jurisdicción, específicamente la DEA, para precisamente en el proceso investigativo de establecer como fue que estos paquetes de droga entraron hasta el almacén de una de las instituciones del sistema correccional, en específico en el Anexo mínima de Ponce y precisamente hemos estado colaborando desde ayer con brindarle toda la información que ellos nos han requerido para poder identificar qué fue lo que paso aquí. Que gracias al buen trabajo de nuestros compañeros oficiales correccionales se pudo detectar esta droga y evitar que entrara dentro de la población”, dijo Escobar en entrevista con Radio Isla.

Aseguró que los almacenes en las instituciones carcelarias tienen “todos los controles necesarios para identificar cualquier situación”, pero no negó ni afirmó si cuentan con cámaras de seguridad.

“Lo que pasa es que no podemos llegar a conclusiones de un proceso que está en investigación, así que no voy a estar ofreciendo detalles particulares de qué cosas hay dentro de las áreas de los almacenes porque esto es una situación de seguridad también; de una situación extraordinaria que no podemos dañar el proceso investigativo”, manifestó.