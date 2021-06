Defensa de imputado de asesinar a Andrea Ruiz alega que su cliente sufre de alucinaciones

La defensa del imputado de asesinar a Andrea Ruiz Costas, alegó este miércoles que Miguel Ángel Ocasio Santiago sufre de alucinaciones, por lo que solicita al Tribunal de Caguas que ordene la evaluación psiquiátrica de su cliente.

Según alega Rubén Parrilla, no ha podido entrevistarlo para preparar la defensa en el caso, por lo que entiende que el hombre de 40 años no puede ser procesado en este momento. Asegura que el hombre recibe altas dosis de medicamentos y que no puede asistir en su defensa. Por esta misma razón, la defensa no descarta impugnar la confesión del asesinato.

Esa moción sería evaluada en una vista que se llevaró a cabo el 8 de julio.

Además, informó que el Tribunal le entregará todas las grabaciones relacionadas al caso de Andrea Ruiz.

Tuvo que recibir atención médica. La vista preliminar fue pospuesta, pero por otras razones.

