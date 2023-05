Defensa de Mariana Nogales apelarán no ha lugar de inhibición de jueza

Los abogados de Mariana Nogales Molinelli radicaron un recurso este viernes para apelar la determinación de la jueza administradora regional de San Juan, Laura Lis López Roche sobre que no procedía la inhibición de la jueza municipal Iraida Rodríguez Castro.

Previo a la determinación de los abogados de defensa, la jueza municipal Rodríguez Castro pautó para el 24 de mayo a las 9:00am la continuación de los procedimientos de la vista de causa para arresto contra la representante, su madre Rita Fuentes Molinelli y la corporación.

La jueza administradora López Roche, determinó que no procedía solicitar su inhibición del caso, bajo el alegato de que la jueza había estado en contacto con la prueba y que, por lo tanto, estaba parcializada con la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente.

Según expuso el documento, de la prueba y alegaciones presentadas por la defensa de la representante, no surge que la jueza haya incurrido en alguna actitud imparcial o impropia, como apuntó el abogado de la representante, José Andreu Fuentes, quien señaló que la magistrada fue quien emitió una orden de registro de las cuentas bancarias de la legisladora y su madre, y que tuvo contacto con sus planillas, que se obtuvieron de manera ilegal.

"Dichas actuaciones no constituyen la mera apariencia de conducta impropia que debe llevar a la inhibición o recusación de un iuez o jueza", leyó.

Por su parte, el fiscal Ramón Mendoza Rosario expresó el pasado miércoles 3 de mayo a su salida del tribunal que la alegación no era una estrategia de la defensa de la legisladora.

“Quien no puede ganar, pospone. Es una estrategia sumamente conocida, dilato para ver cómo recupero porque estoy bien atrás", indicó Mendoza.

El PFEI presentó un total de 51 denuncias Nogales, su madre, y una corporación, relacionados a violaciones a la Ley de Contribuciones y perjurio.

Más temprano la representante calificó como una “patraña” la radicación de cargos por parte del PFEI.

“En ocasiones es necesario que ocurra un proceso injusto para desenmascarar a las instituciones que ya no nos sirven. La Oficina del Fiscal especial Independiente se apresta a presentar una patraña. Una patraña que fabricó hace casi un año. Una patraña solicitada por Thomas Rivera Schatz, Gregorio Matías y el de Ética Gubernamental. Yo estoy bien segura de que es una patraña. Muchos quieren mi cabeza y además, se sienten atemorizados por la fuerza de nuestro movimiento e intimidados por su verticalidad”, expresó Nogales Molinelli cuando conoció que el PFEI iría contra ella.

“Cuando presenté mi autoreferido no podían creerlo. No había ni siquiera un procedimiento. Pero yo necesitaba corregir un error en mi informe y a diferencia de otros 38 legisladores que sí pudieron enmendarlo, a mí no se me permitió”, añadió.

El PFEI anunció hace más de un año la designación de un fiscal para investigar a la legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

El curso legal de la pesquisa se inició tras formalizarse tres querellas ante el Departamento de Justicia por parte de los senadores Thomas Rivera Schatz y Gregorio Matías, así como el director de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

En ese momento, la denuncia alegaba que la representante dejó de incluir información relevante y sustancial sobre sus propiedades, participaciones, nombramientos o cargos, tanto en corporaciones privadas como en puestos gubernamentales. La información que se vierte en el Informe Financiero de la Legislatura se presenta bajo pena de perjurio.

En marzo del 2022, el Departamento de Justicia recomendó al PFEI la designación de un fiscal especial.

Según se informó en comunicado de prensa, el DJ concluyó que existe causa suficiente para creer que incurrió en conducta de naturaleza penal e infringió varias disposiciones de ley al omitir información en un Informe Financiero que presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

