“No ha lugar” moción que pedía absolución perentoria para Sixto George

El juez federal, Francisco Besosa, declaró este martes "no ha lugar" la moción de absolución perentoria que presentó la defensa del productor, Sixto George.

La defensa del productor había sometido la moción de 90 páginas solicitando al juez que archive el caso, alegando que la fiscalía no probó los elementos de los delitos imputados.

De inmediato, el licenciado Rafael Castro Lang sometió su caso sin presentar testigos, por lo que el productor no declarará.

Las instrucciones al jurado se discutirían en la mañana del miércoles, mientras las argumentaciones finales serán en la tarde.

Besosa se reservó el fallo para evaluar con detalle la moción, en la que el abogado Rafael Castro Lang fue cargo por cargo, argumentando por qué el caso no debe llegar a las manos del jurado.

El licenciado no quiso revelar su estrategia, en caso de que se denegara su pedido. "Yo espero que me de la razón, porque la tengo", dijo Castro Lang, al salir del Tribunal.

Díaz Colón está acusado de extorsión y destrucción de evidencia. El proceso continúa a la 1:00 p.m.

SEXTO DÍA DE JUICIO

Contrario a lo esperado, no sentó a testificar a Raulie Maldonado, quien dice estar preparado "para decir la verdad".

La fiscalía federal sometió el lunes su caso contra el productor, sin sentar como testigo al hombre más mencionado durante el juicio: Raúl “Raulie” Maldonado.

El hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, acudió a las redes sociales para asegurar que "estaba preparado para decir la verdad" y advirtió de publicar evidencia en su poder.

"Yo estaba preparado para decir la verdad. No me hacía falta tres aparatos de grabación para decir la verdad. Que publiquen la grabación y van a ver la diferencia entre saber que te están grabando y contestar con la verdad. Veo los testimonios y veo las mentiras que dicen. Tengo la evidencia y cuando sea apropiado saldrá", publicó en su cuenta de Facebook.

Más temprano, la defensa intentó sin éxito presentar en sala un audio de una presunta llamada telefónica entre el productor y Maldonado hijo.

“A mi pensar, no hay caso. Yo no sé cómo ellos pretenden probar una extorsión, sin sentar a Raulie”, dijo el licenciado Lang.

“No hubo factura”, aseguró la testigo.

EL QUINTO DÍA DEL JUICIO

El juicio por extorsión y destrucción de evidencia contra el productor trascendió este viernes con un apagón, un ultimátum del juez federal, Francisco Besosa y las declaraciones del secretario de Hacienda, Francisco Parés y la empresaria Lydmarie Torres.

Durante la mañana, en ausencia del jurado, el juez le advirtió a Díaz Colón que revocaría su fianza y lo enviaría a prisión de hacer caso omiso.

"Señor Díaz Colón, hoy aparece un reportaje en Primera Hora en el que parece que usted habló de asuntos que no han sido ventilados en sala. Le voy a ordenar que no hable nada más con la prensa, ni pío. Le advierto que, si lo vuelve a hacer, voy a tomar otras medidas que incluyen revocar su fianza. ¿Me entendió?", le advirtió Besosa.

"Sí, señor", le contestó el productor.

Castro Lang, abogado de Díaz Colón dijo al salir del tribunal que su cliente “se excita y se pone a hablar”.

En el testimonio de Lydmarie Torres, presidenta de Collective Impact -empresa contratada por el Departamento de Hacienda- trascendió que el productor recibió pagos de manera “backstage” y que no aparece en las facturas enviadas a la agencia.

Sixto George tampoco formaba parte del cuadro del ejecutivo.

“Me dijo que no quería estar al frente de las compañías porque él era una figura pública. En ese momento no se especificó que rol tendría”, indicó Torres.

TESTIMONIO DEL SECRETARIO DE HACIENDA

En la continuación del juicio, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, fue sometido al contrainterrogatorio del abogado de defensa, Rafael Castro Lang.

Castro Lang le custionó al secretario de Hacienda sobre por qué determinó pagar una última factura de la empresa "Collective Impact" ligada a Sixto George, a pesar de que en su análisis, ese contrato de tres meses no debía ser renovado.

Parés Alicea planteó que los servicios para los que fue contratado la empresa que tenían que ver con desarrollo económico comunitario, fueron prestados, según la factura. Añadió que es usual que cuando hay cambio de un secretario de Hacienda, haya contratos previos que tengan facturas pendientes, y sería el actual secretario quien ordenaría a efectuar el pago, si se comprueba a través de una factura.

Explicó cuál fue su análisis para determinar no seguir con la contratación de empresa vinculada al productor.

Sin embargo, fue ese mismo análisis el que lo llevó a no renovar el contrato con "Collective Impact".

"Que sirvan de ejemplo el testimonio y los hechos, de que en el Departamento de Hacienda se suscriben contratos de servicios profesionales cuando las propuestas y las necesidades del departamento se alinean. Si no hay una necesidad del Departamento de Hacienda, y no hay una propuesta de un ente que uno entienda que cumple con los estándares profesionales, el Departamento de Hacienda no va a suscribir un contrato de esa naturaleza", expresó Parés Alicea al salir de sala.

En el cuarto día de juicio, el exfuncionario fue contrainterrogado. Además, se sentó a testificar el Secretario de Hacienda, Francisco Parés.

Tras escuchar el testimonio de Anthony Maceira, así como las grabaciones, el acusado aseguró que no cometió el delito y calificó la conversación como "imprudente".

El ex secretario de Asuntos Públicos declara contra el productor. En sala, fiscales también alertaron sobre la publicación de audios.