No va la deposición confidencial en el caso de Daddy Yankee y Mireddys

El juez Anthony Cuevas del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, dejó sin efecto este lunes la citación para que la representación del cantante de música urbana, Daddy Yankee, interrogara a su aún esposa, Mireddys González, y a su cuñada, Ayeicha González.

Cuevas sostuvo que la carta gerencial que entregaron las hermanas para dar por concluido el caso sobre el manejo de las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, incluye toda la información sobre los asuntos pendientes.

"La deposición no es parte de los acuerdos bajo los cuales se dictó la Sentencia. Dicha deposición se estipula con miras a buscar alternativas, en caso de que la información provista en la carta gerencial no fuera suficiente o resultara confusa o no creíble, lo que podría ocasionar una transición desordenada", señaló el juez.

"Después de todo, el propósito principal ha sido que las entidades corporativas puedan continuar operando en medio de una transición correcta. Es decir, evitar que el cambio de mando paralice las operaciones ocasionando pérdidas económicas o contractuales, los cuales pudieran afectar otros corporativos. Por lo tanto, nos reiteramos en que la celebración de la deposición confidencial, a pesar de haber sido acordada entre las partes, resulta innecesaria", agregó.

"Las demandadas han declarado bajo juramento que toda la información divulgada y los documentos entregados son los que obraban en su poder, por lo que, en estos momentos no tienen nada más que informar o divulgar", finalizó.

El viernes pasado, la defensa de Daddy Yankee pidió al Tribunal de Primera Instancia de San Juan denegar la solicitud de los abogados de Mireddys González para terminar con el caso.

"No creo que este sea el punto final de este pleito", dice Leo Aldridge.