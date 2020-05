Denominaciones religiosas se preparan para reapertura

El presidente Junta de Directores Concilio de Iglesias de Puerto Rico, reverendo Felipe Lozada Montañez, dijo el martes que diversas denominaciones religiosas ya se están preparando para reabrir los templos y recibir a los feligreses una vez tengan la data necesario, como parte de la reapertura tras la cuarentenda por el COVID-19.

“Seguimos con nuestros planes y nos preparamos para cuando cada denominación decida que es el momento para abrir, cuando todo esté en su lugar y hayamos capacitado a toda persona voluntaria para atender oficios, misas y cultos, así como otras actividades, siempre velando por la seguridad de la gente. Estaremos pendientes de las recomendaciones del gobierno, así como de otras entidades que están trabajando para reabrir, siempre en fases y preparados”, dijo Lozada Montañez en declaraciones escritas.

En las pasadas semanas, el religioso había indicado que las iglesias no debían abrir aún.

“Pasados estos 58 días entendemos que todavía las congregaciones, parroquias, misiones, ministerios, capillas y organizaciones no deben de comenzar a abrir las facilidades. No tenemos certeza en la data que se ha producido. Hemos estado pendientes de las comunicaciones y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de la ONU y de los protocolos y señalamientos que las distintas denominaciones han compartido. También hemos estado haciendo acopio de comunicaciones que se han producido en otras instancias y países. Estamos pendientes de las recomendaciones que hacen profesionales y entendidos en el tema de la salubridad, como lo es “Mayo Clinic” y otras entidades”, añadió el reverendo.

Asimismo, detalló que cada una de las denominaciones que pertenecen al Concilio de Iglesias ya tiene su grupo de personas conocedoras de la situación, especialistas en salud y profesionales preparados para atender la sociedad en este momento de pandemia. Dijo ya se están preparando para enfrentar la reapertura, escalonada y decidida en diálogos y reuniones.

De otra parte, Lozada Montañez señaló que inicialmente el Concilio no fue convocado para formar parte del Consejo Asesor para la Reapertura de los Servicios Religiosos, formado por la gobernadora, Wanda Vázquez Garced. Alegó que no fue hasta el pasado 8 de mayo recibió un correo electrónico en el que se le invitaba a participar del mismo, pero aún no se sabe cuándo se reunirá el grupo.

