Denuncian actividad con botes en Vieques en temporada de anidaje del tinglar

Residentes de Vieques criticaron el sábado al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, por permitir que 70 botes anclen en el Balneario de SunBay en plena temporada de anidaje de tinglares y carey.

La actividad es para recaudar fondos para el hospital y comprar una máquina para mamografía.

“Este evento debe ser cancelado de inmediato. Dudo que un evento de 70 botes sea necesario para entregar una donación a Vieques. No nos beneficia a un turismo sostenible. ¿Acaso el DRNA tiene un plan de manejo para nuestra Reserva Natural que limite cantidad de botes y tipo de actividades para que nuestra reserva esté protegida?”, dijo Kathy Gannett en declaraciones escritas.

“No estoy en contra del desarrollo y actividades que se realicen para el disfrute de los viequenses y personas que vienen a disfrutar de nuestro paraíso. Ese evento privado, se realizará entre un grupito élite que solo nos dejaran basura y nada económico, también me preocupa que ocurra un accidente ya que habrá un evento de natación en la bahía de Esperanza aledaña al balneario Sun Bay. El balneario se encuentra en una reserva natural protegida, en el cual estamos en tiempo de anidaje y muchos no respetan las leyes de navegación ni la vida marina. No es el lugar ni el momento para una actividad privada con aproximadamente 70 botes, y mucho menos con fondos públicos. Sé que han dicho que darán un donativo a una entidad sin fines de lucro que de verdad se necesita, pero, ¿a cambio de darle privilegios a unos cuantos? Si es familiar como dicen, por qué no hay promoción, porque solo unos cuantos “viequenses” participarán”, expresó Yahaira Melendez Sanchez, maestra y residente de Vieques.

Según las protestantes, las anclas de botes y las fugas de gasolina son una amenaza para el medio ambiente que puede tomar años para restaurar.