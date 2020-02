Denuncian falta de información sobre reapertura de escuelas en el área de San Juan

La senadora por acumulación Rossana López León y el representante por el precinto dos de San Juan, Luis Raúl Torres, denunciaron el sábado la falta de información sobre la reapertura de las escuelas en el área de San Juan tras recientes inspecciones.



San Juan cuenta con 82 escuelas y atiende a 30,785 estudiantes.



“Al día de hoy, los padres, estudiantes y personal escolar no tienen información clara y precisa ante la apertura de escuelas públicas luego de las inspecciones realizadas con motivo de los movimientos telúricos de inicios de año. Incluso hay algunos legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) que están difundiendo listas de escuelas que no son ciertas. Por ejemplo, la Escuela José Julián Acosta del Viejo San Juan la anuncian como lista para atender estudiantes de manera parcial y eso no es cierto”, detalló la senadora mediante declaraciones escritas.

Por su parte, el representante Torres señaló que de las 82 escuelas de San Juan, el DE alega que 52 están listas para abrir “y tenemos casos de directores que de buena fe están solicitando a los padres y comunidades hagan arreglos en las escuelas, cuando es el Departamento de Educación el que tiene los recursos para realizar estas reparaciones y supervisarlas. El secretario Eligio Hernández debe saber que en la Escuela Las Américas, ubicada en la Avenida Jesús T. Piñero, personal contratado por su agencia han estado maquillando grietas en las paredes de la escuela. Usan el componente blanco conocido como ‘caulking’ para luego empañetar dichas grietas”, aseguró.



Los legisladores presentaron además un memo emitido por el DE ayer viernes, donde anuncia que iniciará un proceso de clases por internet para estudiantes de noveno a décimo grado.



“Nosotros favorecemos el uso de la tecnología educativa, sin duda alguna, pero ¿cómo es posible que esta iniciativa se anuncie sin la preparación adecuada y sin saber cuántos estudiantes tengan el acceso a internet para completar sus clases de matemáticas, ciencias, español e inglés?”, cuestionaron.

Incluso, López y Torres se preguntaron qué pasará con los maestros que actualmente están ofreciendo dichas clases.



“En el caso particular de San Juan, la tasa de deserción escolar a nivel secundario es increíblemente alta, de 10.20% y nuestra preocupación es que un proyecto como las clases en línea, que en principio es recomendable, se lleve de manera incorrecta y atropellada y termine siendo un fracaso”, añadió la senadora, quien además preside el comité Municipal del Partido Popular Democrático (PPD) en San Juan y es candidata a alcaldesa.



“Hoy estamos denunciando la situación de las escuelas en San Juan y no nos imaginamos cómo estará la situación en el sur de Puerto Rico. La gerencia del Departamento de Educación debe organizarse y comunicar efectivamente. El futuro de nuestros niños y adolescentes está en juego”, finalizó la senadora.

