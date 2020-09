Denuncian que Educación impide ilegalmente la matrícula de estudiantes

Padres y madres de estudiantes de las Escuelas Berwind Superior denunciaron este martes que personal de la Región de San Juan del Departamento de Educación presuntamente está violando sus derechos porque no están permitiendo matricular a sus hijos e hijas en el plantel.

“Como representante de los padres en el consejo escolar, he estado recibiendo desde hace varias semanas múltiples llamadas de madres y padres interesados en matricular a sus hijos en la escuela, esta servidora ha recopilado la información y enviado a personal de la escuela. Al día de hoy estos padres no han recibido respuesta sobre el estatus de la matrícula de sus hijos. Esto viola los derechos de estos padres y madres a la libre selección de su escuela y expone a esos menores a no recibir la educación a la cual tienen también derecho ” denunció María Caraballo.

“La Escuela Berwind Superior es de las pocas o casi única alternativa educativa para cientos de jóvenes del residencial Monte Hatillo, residencial Jardines de Country Club, residencial San Martín, residencial Las Camelias, residencial Monte Park, residencial Ramos Antonini, residencial El Prado, residencial Jardines de Sellés, residencial Las Dalias, residencial El Flamboyán, residencial Colinas de San Juan, residencial De Diego, residencial Prudencio Rivera Martínez, Parcelas Falú, Hill Brothers, Las Virtudes, y otros”, dijo Caraballo en declaraciones escritas.

“A diario combatimos la deserción escolar utilizando como estrategia reformadora la integración curricular del Programa Vocacional de Mercadeo, los deportes y las artes al proceso de enseñanza-aprendizaje”, manifestó la representante de los padres y madres en el consejo escolar.

“Enviamos carta al doctor Eligio Hernández, Secretario de Educación, solicitando su intervención inmediata ante esta situación que expone a nuestros niños y niñas a la deserción escolar”, culminó Caraballo.

