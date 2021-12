Denuncian que marbetes no están llegando a centros de inspección

El presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Jesús E. Vázquez Rivera, denunció este miércoles la falta de distribución de marbetes de este mes en los Centros de Inspección, por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Según informó en comunicado de prensa, la situación ha afectado a miles de ciudadanos en toda la Isla.

“Por segundo año consecutivo tenemos un mes de diciembre con escasez de marbetes en todos los Centros de Inspección. En Puerto Rico sobre el 90% de los marbetes se venden en los Centros de Inspección especialmente en la época navideña, el mes de más tráfico para la compra de marbetes. No entendemos porque volvemos a confrontar la misma situación. Queremos saber cuál es el problema de logística que tiene el DTOP que no puede tener la cantidad de marbetes necesario para la demanda que existe, y si los tiene, porque no los libera a los Centros de Inspección”, denunció Vázquez Rivera.

El atraso provocado por DTOP afecta a los comerciantes y a los consumidores, dijo, que necesitan de su vehículo para trabajar o realizar los quehaceres diarios.

"Lo peor de todo es que la Policía continúa dando multas a ciudadanos que no cuentan con el marbete, a pesar de que tienen conocimiento de la falta de marbetes debido a mala planificación del personal del Departamento de Transportación y Obras Públicas", sostuvo Vázquez Rivera.