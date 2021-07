Denuncian que toneladas de alimentos están en peligro en el muelle de San Juan

Varias toneladas de alimentos frescos y perecederos, así como productos farmacéuticos, están a riesgo de perderse en el muelle de San Juan por un conflicto obrero patronal, denunció el miércoles la exsenadora Rossana López León.

“Desde el pasado sábado, la unión que representa a los trabajadores de los muelles dejó de trabajar un barco a la empresa Luis Ayala Colón, de nombre Northern Diplomat, de Evergreen. El mismo tiene más de 2,300 movimientos de furgones y solamente se han descargado 300. Ayer martes, llegó otro barco llamado Fouma y no lo trabajaron, por una disputa entre la unión y Ayala Colón”, detalló López León.

López León mencionó, en tanto, que el despacho de los otros barcos que trabajaban en el lado del muelle que era de Intership no se han afectado.

“Si esta situación no se resuelve hoy (miércoles), mañana hay barcos con frutas y productos perecederos que se afectan al no ser descargados, incluyendo productos de farmacéuticas. Hace mucho tiempo denuncié que el control del muelle de San Juan por una sola naviera iba a crear un monopolio que afectaría a todo el país. Yo creo en la libre competencia y eso no está pasando en estos momentos”, sostuvo.

No han logrado llegar a un acuerdo sobre las tarifas de acarreo.

En agosto de 2019, López León denunció que la aceptación por la Comisión Marítima Federal de la fusión de las empresas de carga marítima Luis A. Ayala Colón y Tote Maritime, para crear la entidad Puerto Rico Terminals, representaría un monopolio en el muelle. “Es un principio básico de la economía, los monopolios son malos para el consumidor”, aseguró López León, opositora a la Ley de Cabotaje.

Según la exlegisladora, dicha alianza representaría, junto a Crowley Maritime, la toma del 80% del muelle de San Juan, generando un aumento en los precios de los servicios y el poder de quién entra a los muelles.

“Estas son las mismas empresas que ya fueron convictas a nivel federal por ponerse de acuerdo para aumentar los precios, lo que se conoce como price fixing (fijación de precios), afectando a los consumidores. Lo más asombroso es que tanto el gobierno de Ricardo Rosselló, como el de Wanda Vázquez y ahora el de Pedro Pierluisi junto a su empleado Omar Negrón, quien fue parte de esta fusión en en los muelles, no han tomado acción que es tan injusta para todos los puertorriqueños”, finalizó López León.

Podrían paralizar el transporte de gasolina y alimentos.

