Departamento de Agricultura crea competencia culinaria para promover productos locales

Con el fin de impulsar la agricultura y promover el consumo de alimentos en la Isla, inicia hoy la competencia entre estudiantes de artes culinarias bautizada Chef Del País, así lo anunció el secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró.

La iniciativa, creada en alianza con la Universidad Interamericana, Ana G. Méndez, ICPR Jr. College y National University, busca que los chef’s en entrenamiento elaboren recetas innovadoras con productos locales. Los jurados de la competencia serán los Chef’s; Ventura Vivoni y Miguel Campis, acompañados por un tercer jurado invitado sorpresa en cada evento durante la competencia.

“Como parte de la política pública establecida por el Gobernador Pedro Pierluisi que busca fomentar la agricultura puertorriqueña, estamos aunando esfuerzos con las distintas escuelas de artes culinarias para que en una sana competencia podamos educar sobre los productos de calidad que se producen en nuestra tierra. Este es el principio de muchos otros proyectos del Departamento para la producción y distribución de los productos cosechados en Puerto Rico”, sostuvo González Beiró.

Los eventos se llevarán a cabo en las distintas Placitas de Mercado a través de la Isla. La competencia comienza hoy con la presentación culinaria de estudiantes de ICPR en Placita de Plaza del Caribe en Ponce y será transmitida por la página de Facebook del Departamento de Agricultura y la página del Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola a partir de las nueve de la mañana los días de la competencia.

La competencia continuará mañana, 23 de abril, con la presentación de sus innovadoras recetas por parte de los estudiantes del National University en la Placita de Plaza del Caribe en Ponce. El 29 de abril competirán estudiantes de la Interamericana en la Placita de Plaza Las Américas y el 30 de abril los estudiantes de la Universidad Ana G. Méndez en la Placita en Naranjito. La semifinal se llevará a cabo el 6 y 7 de mayo y la competencia final será el 14 de mayo de 2021.

Por su parte, la directora del Fondo De Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA), Ruth Pagán, y quien dirige la iniciativa, aseguró que “nuestra misión es continuar exponiendo el producto Del País, en todas las plataformas posibles dando énfasis especial a la nutrición que proveen los productos locales. La competencia Chef Del País, nos permite realizar colaboraciones con las universidades, que tienen dentro de sus ofertas académicas, las Artes Culinarias. Estoy convencida que estas competencias, nos ayudarán a enviar un mensaje educativo a la ciudadanía, sobre la importancia de consumir productos frescos de alta calidad”, expresó Ruth Pagán.

Cada universidad será representada por dos estudiantes, quienes competirán entre sí. Los estudiantes chef’s podrán estar asistidos por una persona, cada uno. Como parte de la competencia, deberán elaborar un aperitivo y un plato principal. No obstante, el participante que logre confeccionar un postre dentro del término de tiempo otorgado se le aplicará un bono en la puntuación final. La confección del postre será opcional y no se penalizará por no realizarlo.

El ganador de la competencia recibirá una licuadora marca Vitamix, valorada en mil dólares y el segundo lugar recibirá juego de cuchillos profesionales. Asimismo, la institución educativa a la que represente el estudiante con la mayor calificación recibirá un certificado de regalo, valorado en mil dólares, para adquirir productos mercadeados bajo la marca “Del País”. Mientras que la institución educativa a la que represente el estudiante con la segunda mayor calificación, recibirá un certificado de regalo, valorado en quinientos dólares, para adquirir productos mercadeados bajo la marca “Del País”.

Para evitar la aglomeración en los eventos en las Placitas de Mercado en los diversos municipios, la competencia será transmitida por la página de Facebook del Departamento de Agricultura https://www.facebook.com/agriculturapr y la página https://www.facebook.com/FIDAPUERTORICOa partir de las nueve de la mañana los días de la competencia.