Departamento de Corrección retomará las visitas a confinados

La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) Ana Escobar Pabón informó que el lunes, 24 de mayo reanudará las visitas a los confinados adultos.

“La agencia invirtió sobre 9 millones de dólares para tener las instituciones correccionales listas, garantizar el distanciamiento social y proteger la salud de los confinados, empleados y visitantes”, aseguró Escobar Pabón en declaraciones escritas.

A su vez informó que el DCR realizó cambios al proceso de visitas entre los que mencionó los siguientes: cada confinado tendrá una visita semanal (antes era 1 al mes), el horario será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en todas las instituciones correccionales. Asimismo, se extendieron los días de semana de lunes a domingo y se permitirán dos familiares por confinado. Las visitas tendrán una duración de 30 minutos.

Escobar Pabón enfatizó que a los visitantes se les requerirá el uso de mascarillas quirúrgicas o KN-95 y no se permitirá el uso de mascarillas de telas. Tampoco, se aceptarán paquetes. Además, sostuvo que los visitantes pasarán por un proceso de registro y completarán una entrevista de cernimiento de vigilancia de síntomas, que incluye un proceso de higienización de manos y toma de temperatura por parte del personal del Programa de Servicios de Salud Correccional. De presentar síntomas, no se permitirá la entrada. Como medida preventiva, el confinado que no se vacunó utilizará durante la visita artículos de protección adicional entiéndase bata de protección, mascarilla quirúrgica o KN 95, Face shield, guantes y cualquier otro equipo que le sea requerido.

Por otro lado, informó que el DCR ubicó en el área de las visitas en todas las instituciones módulos con acrílicos para garantizar el distanciamiento y evitar el contacto físico. Además, personal del DCR limpiará y desinfectará el cubículo de visita antes y después de cada visita.

Destacó que la población correccional está vacunada en un 92 por ciento y un 95 por ciento los empleados, todos con ambas dosis contra el COVID-19.

