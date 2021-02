Departamento de Educación publica las guías para el regreso a clases presenciales

El Departamento de Educación publicó este sábado en su portal los manuales con las guías para el regreso a clases presenciales.

La designada secretaria de Educación (DE), Elba Aponte, anunció el pasado jueves la lista de escuelas que podrán abrir en marzo, tras la firma de la Orden Ejecutiva (OE) que permite el regreso parcial a los salones.

Según informó, se trata de 115 planteles que comenzarían clases el 10 de marzo, en modalidad híbrida y horario especial. Sin embargo, maestros comenzarían a preparar los salones del 3 al 5 de marzo.

El 9 de marzo, realizarán orientaciones virtuales para los padres. Serían las escuelas quienes enviarán a los encargados los días de clases presenciales de cada estudiante.

Aponte recalcó que el almuerzo continúa en modalidad de "grab and go" y que no se requerirá el uso de uniformes.

Aseguró, además, que todos lo s planteles contarán con productos como alcohol, termómetros, mascarillas adicionales y desinfectante de manos.

“De manera responsable, hemos seleccionado 136 escuelas de las cuales 21 están en municipios en nivel rojo; por lo que solo se abrirán 115. Los superintendentes regionales y el personal de nivel central las visitaron con el propósito de recoger las necesidades de su planta física para que contaran con todo lo necesario para el cumplimiento del protocolo del COVID-19. Diariamente, el personal escolar deberá cumplir con el protocolo del DS que empieza con la toma de temperatura en el transporte escolar y luego en la entrada del plantel”, expresó la secretaria.

En Guayanilla, solo hay una escuela apta para recibir estudiantes, pero tiene filtraciones.

Este miércoles, el secretario designado del Departamento de Salud (DS), Carlos Mellado, informó los municipios con alto nivel de transmisión, no podrán reabrir sus planteles.

Al momento, estos son: Aguadilla, Añasco, Barranquitas, Cabo Rojo, Cataño, Hatillo, Isabela, Jayuya, Juana Díaz, Lajas, Lares, Loíza, Maricao, Morovis, Naranjito, Peñuelas, Ponce, Quebradillas, Rincón, Sabana Grande y Santa Isabel.

Al 23 de febrero, la plantilla escolar es de 33, 808, de los cuales se han vacunado 29, 631 y el proceso continúa. El 88 % del personal docente y no docente está vacunado con la primera dosis mientras que el 20 % tiene la segunda dosis administrada.

Luce poco probable que puedan abrir escuelas en agosto.

