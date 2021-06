Departamento de Justicia federal sobre Puerto Rico: territorio, estado o independencia

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), emitió este lunes su opinión sobre los dos proyectos de estatus sobre Puerto Rico que están bajo consideración en la Cámara de Representantes: el H.R. 1522 de la autoría de los congresistas Jenniffer González y Darren Soto y del H.R. 2070.

El reporte de DOJ sobre el estatus político de Puerto Rico sostiene que bajo la Constitución de los Estados Unidos sólo puede haber territorios y estados y que la única otra alternativa a eso es la independencia.

“Esta declaración confirma lo que hemos estado argumentando. No hay otro estatus no-territorial que no sea Estadidad o independencia. No necesitamos una convención de estatus para saberlo y no hay otra opción constitucional que esa convención pueda proponer”, expresó la comisionada residente González Colón.

El reporte de DOJ concluye que PROMESA no violaría las cláusulas de uniformidad si Puerto Rico se convierte en un estado; expone que, en el periodo de transición a la admisión, el Congreso podrá derogar la Junta de Control Fiscal o traspasar sus funciones a una entidad del nuevo estado.

De Puerto Rico llegar a convertirse en Estado de la Unión, DOJ expresa que sería constitucional el que haya un periodo para transicionar a la Isla al sistema tributario federal, no sería de manera inmediata. Y que, además, una vez Puerto Rico sea admitido, el Congreso tendrá que determinar cómo trabajar con PROMESA, o sea, que es algo que también se puede trabajar bajo la transición.

“Me alegra que DOJ no encontrara fallas constitucionales a mi proyecto de Estadidad, el HR1522. Estamos listos para continuar trabajando en hacer cumplir la voluntad del pueblo de Puerto Rico”, añadió la congresista.

Los informes del DOJ se dan como antesala a la vista pública que efectuará el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal este miércoles, 16 de junio a la 1:00 p.m. Esta será la segunda vista que la división de Asuntos Insulares del Comité celebra sobre los dos proyectos de estatus sobre Puerto Rico.

