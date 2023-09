Departamento de la Familia investiga caso de niña ahogada en Luquillo

Una menor de ocho años llegó sin signos vitales a eso de las 7:20pm al Caribbean Medical Center en Fajardo luego de un incidente ocurrido en la urbanización Paisajes del Lago en Luquillo.

Según la información preliminar, la niña fue encontrada en el interior de una piscina de un familiar ahogada, en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

La menor, fue atendida por paramédicos en el lugar y transportada en ambulancia hacia el hospital Caribbean Medical Center de Fajardo, donde el médico de turno certificó su muerte.

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA INVESTIGA

La secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, informó este domingo que el equipo social de la agencia inició una investigación luego de reportarse el trágico incidente.

Según los expedientes de la agencia, la familia no tiene antecedentes de maltrato y las otras menores de ese núcleo familiar están en buen estado de salud y bajo la protección de su mamá.

"Nuestros profesionales del trabajo social ofrecerán los servicios de apoyo que esta familia necesite en este momento de tanto dolor.

Tristemente, este es otro caso de una menor que muere ahogada este año. Quiero ser enfática, nuevamente, y recordar que la responsabilidad de supervisión y cuidado cuando hay menores involucrados en actividades acuáticas le corresponde a usted, padre, madre, tutor o encargado. Hay situaciones que se pueden prevenir con la debida supervisión; un simple descuido puede costarle la vida a un menor.

A todos los adultos con menores en sus núcleos familiares, usted es el responsable de velar por el bienestar y protección de ese niño o niña. A los niños pequeños, no los pierda de vista; unos segundos pueden ser suficientes para que ocurra una tragedia. A los padres y madres de jóvenes, mantenga abierto los canales de comunicación y si tiene dudas de una actividad, acompáñelos; si usted u otro adulto responsable no puede ir, mejor no los autorice", dijo en declaraciones escritar Rodriguez Troche.