Deseamos pronta recuperación a nuestra Sylvia Gómez

La reportera de Telenoticias, Sylvia Gómez atraviesa por una difícil y dolorosa recuperación luego sufrir una peligrosa caída el pasado jueves mientras visitaba un médico en el Doctor’s Hospital en Santurce.

“Iba a visitar al doctor y sorprendentemente tenían elevador dañado. Eran dos pisos con escaleras empinadas y angostas. Cuando fui a bajarlas sufrí una caída terrible. Me partí el tobillo. Me tuvieron que poner una placa de metal y nueve tornillos. Me golpeé la cabeza y me tuvieron que coger puntos. Estoy viva de milagro.”, contó nuestra reportera.

Fue operada el viernes y dada de alta este pasado lunes. Ahora tiene que enfrentar un duro proceso de rehabilitación.

“Para mí que soy una persona activa y eléctrica, es bien difícil. No puedo ni siquiera poner el pie en el piso. Va a ser un proceso largo, doloroso y difícil.”, expresó.

“Creo en el poder de la oración y los pensamientos positivos. Agradecería cualquier oración y mensajes positivos durante este proceso largo de recuperación.”, añadió Gómez.

La familia de Telemundo le desea una pronta recuperación y la esperamos cuando esté lista. ¡Adelante Sylvia!

