Designada secretaria de Estado afirma que no se quitará

La designada secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli Hornedo, aseguró el jueves que no renunciará a su nombramiento, a pesar del rechazo expresado por varios senadores del Partido Nuevo Progresista, incluyendo al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quienes han anticipado su voto en contra.

“No me voy a quitar. La gobernadora es la única que me va a pedir a mí que yo me quite”, afirmó Ferraiuoli en una entrevista en el programa Primera Pregunta con Rafael Lenín López en Telemundo.

Sus declaraciones surgen en medio de la controversia por el manejo de sus planillas de contribución sobre ingresos, radicadas fuera de término y enmendadas durante el apagón del Miércoles Santo.

“Me gustaría que me juzgaran por mi hoja de servicio, que no se me utilice a mí para medir fuerzas”, expresó Ferraiuoli, en alusión a las tensiones entre la gobernadora Jenniffer González Colón y el presidente senatorial.

La nominada también denunció que ha sido objeto de juicios personales por su vínculo con el actual secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.

“Si se me mira como esposa de Francisco Domenech, y como cualquier otra cosa distinta a la persona que soy, es machista”, sostuvo.

Ferraiuoli ha sido objeto de señalamientos por reclamar un reembolso contributivo de 25,000 dólares tras enmendar sus planillas, mientras su informe financiero refleja un patrimonio de 12 millones de dólares junto a Domenech.

El secretario de la Gobernación ha indicado que vendió su participación en la firma de cabildeo Politank, que ha representado clientes ante el Gobierno de Puerto Rico.