Detectan deficiencias en el manejo de archivos del PAN

La Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) enfrenta serias deficiencias en sus oficinas locales con la gestión de archivos y datos relacionados con los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), según un informe reciente de la Oficina del Contralor.

La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales de la ADSEF. El informe revela múltiples deficiencias en los espacios designados para archivar los expedientes de los beneficiarios del PAN, incluyendo falta de espacio, anaqueles y gavetas, ausencia de sistemas de detección de humo y rociadores automáticos, así como problemas de hongo y humedad en las paredes, lo que pone en riesgo la salud de los empleados y la integridad de los archivos.

Los auditores inspeccionaron 20 de las 88 oficinas locales y encontraron que 18 de ellas carecen de las condiciones adecuadas para manejar los expedientes. Además, en 70 oficinas, la organización y manejo de archivos no está a cargo de oficinistas, sino de otros empleados, una situación que ya había sido comentada hace 10 años en el informe DA-14-45.

La auditoría también identificó serias deficiencias en el control y registro de datos en el sistema de casos, que no ha sido actualizado desde 1980 y no cumple con los requisitos del "Federal Information Security Modernization Act of 2014". Se detectaron 122,732 participantes reclamados en 251,866 ocasiones con estatus “activo” por varios beneficiarios del PAN, y 650 participantes fueron reclamados por más de un jefe de familia durante la pandemia. Además, se encontraron cuentas sin número de seguro social y registros de datos inconsistentes.

Según el informe, durante la pandemia del COVID-19, la flexibilización de los requisitos para la solicitud de beneficios permitió que 201,209 dólares en beneficios se emitieran a participantes que presentaron información falsa, incompleta o incorrecta. De una muestra de 50 expedientes, 17 jefes de familia no reportaron parte o la totalidad de sus ingresos, siete omitieron incluir que eran dueños de más de un vehículo, tres incluyeron participantes que no residían con ellos, cuatro usaron la misma factura de utilidades como evidencia de residencia y uno recibió beneficios a pesar de estar recluido en un centro de detención.

El informe también menciona que la ADSEF ha implementado medidas para mejorar sus sistemas de información y garantizar la integridad de los datos, incluyendo intercambios de datos con el Seguro Social y el Registro Demográfico. La ADSEF ha determinado reclamaciones de recobro o ajustes de beneficios en todos los casos detectados.

Los fondos de la ADSEF provienen de resoluciones conjuntas del presupuesto general, asignaciones especiales y aportaciones federales. Desde el año fiscal 2017 al 2023, la ADSEF ha recibido $21,170,587,186 en fondos y ha gastado $19,326,795,832, quedando un saldo de $1,843,791,354.