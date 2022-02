Determinan no imponer otra sanción a la representante Mariana Nogales

El informe final de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes concluyó que no existe base para imponer una sanción adicional a la representante Mariana Nogales Molinelli, por el referido de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) de octubre pasado sobre su petición de enmienda al informe financiero personal.

“Por preponderancia de prueba que no existe base sustancial para imponer sanción en la querella de epígrafe”, lee el informe final, radicado el 16 de febrero.

El mismo concluye que el documento presentado por la legisladora “no indujo a error a la Comisión” y que "la representante Nogales Molinelli no tuvo la intención de cometer fraude al presentar ante la Comisión de Ética el Informe Financiero Enmendado en cuanto a la Sección 3”.

“La OEG no pudo establecer ante la Comisión de Ética que la representante Nogales Molinelli tuvo la intención de cometer fraude al presentar ante la Comisión de Ética una comunicación a la cual anejó un Informe Financiero Enmendado” , sostiene el documento.

“Es importante que quede claro que en ningún momento hice una falsa representación al presentar el informe financiero enmendado. Siempre estuve pidiendo que me permitieran enmendar el documento solo para añadir a la Sección 3 la información que se incluía en la copia enmendada provista, lo cual nunca se me permitió. En ningún momento sometí un documento falso ni tampoco se trató de alterar, limitar, suprimir o destruir uno verdadero. Lo que pretendí hacer fue precisamente completar la información ante la OEG, que ya no podía ser enmendada mediante el sistema electrónico porque estaba ante la Comisión. Adjudicarme cualquier otra intención ilegal es totalmente insostenible por los hechos y en derecho.

Esa solicitud de enmienda fue en respuesta a un requerimiento de información que me hizo la Comisión de Ética para aclarar el propósito del auto referido que hice de este asunto a la propia Comisión, de la cual también soy integrante. Como ya se sabe, la Comisión no aceptó las enmiendas para completar la información en el informe. Pero era evidente para mí, y ahora lo concluye la Comisión, que sólo traté de suplir una información que la OEG no permitió incluir. Me complace que los hechos fueron aclarados para satisfacción de los miembros de la Comisión y que, en la vista ejecutiva el pasado 20 de diciembre, mi representante legal el licenciado Eduardo Villanueva Muñoz tuvo oportunidad de confrontar al personal de la OEG sobre estos hechos”, sostuvo la representante en un comunicado de prensa.

La petición, alega la representante, surgió de la omisión inadvertida de información sobre su participación en varias corporaciones.

Aunque se le orientó sobre la posibilidad de enmendar el informe, el sistema electrónico no se lo permitió porque era un documento final ya sometido a la Comisión de Ética. Entonces, hizo su petición por escrito incluyendo copia del mismo informe con la sección 3 debidamente cumplimentada. La OEG interpretó eso como un documento adulterado y refirió el asunto el 22 de octubre de 2021 a la Comisión de Ética con una lista de posibles violaciones al Código Penal por supuesta intención de cometer fraude, pero sin notificárselo a la legisladora ni solicitar un memorando de derecho a su división legal.

En una Reunión Ejecutiva el 1 de febrero de 2022, los miembros de la Comisión de Ética determinaron recomendar que no existía base sustancial para imponer sanción.

En enero, la representante había pagado mediante débito directo de su salario la cantidad de $2,000 para cumplir con el pago de la multa impuesta anteriormente por la Comisión, según certificó la Oficina de Finanzas y Presupuesto de la Cámara.