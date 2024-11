Diabetes: ¿Qué es y cómo puedes tomar el control?

Muchos escuchamos la palabra "Diabetes"…pero ¿sabemos de qué se trata?, ¿qué significa? Comienza a ser aún más relevante cuando un médico se la menciona a algún familiar cercano ó incluso a tí mismo, cuando jamás pensamos que podría ser parte de nuestra vida. Entonces hay que tomar acción, debemos orientarnos.

La mayor parte de los alimentos que comemos se convierten en glucosa. El páncreas, uno de los órganos cerca del estómago, produce una hormona llamada insulina para ayudar al cuerpo a utilizar la glucosa. En las personas con diabetes, no hay producción suficiente de insulina o ésta no funciona bien. Como consecuencia, el contenido de azúcar o glucosa en la sangre aumenta.

¿Cuáles son los síntomas de la DIABETES?

¿Recuerda usted haber tenido mucha sed y ganas de orinar? Quizás tenía estos síntomas, antes de saber que tenía diabetes.

Otros síntomas de la diabetes incluyen:

Hambre constante

Cansancio

Piel reseca

Infecciones frecuentes

Algunas personas notan una pérdida de peso. Se sienten enfermas, vomitan, o les da dolor de estómago

Tipos de DIABETES

Hay tres tipos de diabetes: tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional. La mayoría de las personas que tienen diabetes, incluso entre latinos, tiene tipo 2. Uno de cada diez latinos con diabetes padece de diabetes tipo 1.

TIPO 1 :

En personas con diabetes tipo 1 el páncreas no produce su propia insulina. A estas personas que tienen normalmente la enfermedad se les presenta en la infancia o adolescencia. Las personas con diabetes tipo 1 necesitan inyecciones de insulina para poder vivir. Se puede controlar la diabetes tipo 1 manteniendo un equilibrio entre la comida, la actividad física y el uso apropiado de las inyecciones de insulina.

TIPO 2:

El páncreas de las personas con diabetes tipo 2 sigue produciendo insulina, pero el cuerpo no la utiliza bien. A la mayoría de las personas con diabetes tipo 2, la enfermedad se les presenta después de los 30 años de edad. Existen factores de riesgo que pueden causar la diabetes tipo 2. Estos factores incluyen antecedentes de diabetes en la familia, ser mayor de 30 años de edad, falta de ejercicio y exceso de peso. Para ayudar a controlar la diabetes tipo 2, hay que controlar el peso, seguir un plan de alimentación balanceada y hacer actividad física o ejercicio con frecuencia. Algunas personas con diabetes tipo 2 también pueden necesitar pastillas o píldoras para diabetes (agentes orales hipoglucémicos) o insulina para ayudar a controlar la diabetes. Antes de que una persona manifieste diabetes tipo 2, casi siempre tiene “prediabetes”, es decir, niveles de glucosa en la sangre mayores que los normales pero no lo suficientemente altos para que se diagnostique como diabetes.

DIABETES GESTACIONAL:

Las mujeres embarazadas que nunca han tenido diabetes pero que han tenido el nivel de azúcar o glucosa elevados en la sangre glucosa durante el embarazo, se las clasifica de tener diabetes gestacional. No se sabe qué causa la diabetes gestacional, pero hay ciertos indicadores. La placenta sostiene al bebé mientras crece. Las hormonas de la placenta ayudan al desarrollo del bebé, pero esas mismas hormonas impiden la acción de la insulina en el cuerpo de la madre. Este problema se llama resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina impide que el cuerpo de la madre use la insulina. Puede necesitar hasta tres veces más insulina. La diabetes gestacional comienza cuando el cuerpo no es capaz de producir y usar toda la insulina que necesita para el embarazo. Sin suficiente insulina la glucosa no puede separarse de la sangre y convertirse en energía. La glucosa se acumula en la sangre hasta alcanzar niveles muy elevados. Esto se conoce como hiperglucemia.

¿Cómo controlar la DIABETES?

Los dos tipos de diabetes (tipo 1 y tipo 2) pueden causar graves daños al cuerpo cuando el nivel de azúcar en la sangre está constantemente elevado. Los problemas más comunes son del corazón, los riñones, la vista, el sistema nervioso y los pies. Estudios recientes sobre diabetes indican que se pueden controlar estos problemas si el azúcar en la sangre se mantiene en un nivel lo más normal posible, se pierde peso y se hace ejercicio. Pida a sus profesionales de salud que le ayuden a determinar cuál es el nivel de azúcar en la sangre que debe mantener y qué cosas debe comer. Ellos deben darle información sobre los alimentos que debe comer durante las comidas y las meriendas, como también le pueden dar una lista de alimentos que debe evitar. Asimismo, le pueden enseñar cómo incluir más actividad física en su rutina diaria, aprender a medir personalmente el nivel de azúcar en la sangre; y los medicamentos adecuados para su caso.