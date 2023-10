Diego González hace historia en Santiago 2023

El velocista Diego González se convirtió este lunes en el primer puertorriqueño en llegar a una final de los 100 metros en unos Juegos Panamericanos. Su acto heroico lo logró en el Coliseo del Estadio Nacional Julio Martínez en Santiago 2023.

“Estoy muy orgulloso. Cumplí el plan. Siempre fue entrar a la final del panamericano. Me fue bastante bien. La llegada no me gustó mucho, pero arreglaré eso para llevarnos una medalla”, dijo González.

El joven de Añasco hizo tiempo de 10.50 segundos en la serie dos de tres de las semifinales de los 100 metros planos. Dominó la clasificatoria el dominicano José González con tiempo de 10.30 segundos, el brasilero Felipe Bardi con registro de 10.33 segundos y el cubano Shainer Rengifo con 10.36 segundos.

Para el director técnico de la Federación de Atletismo de Puerto Rico, Carlos Guzmán “la final es histórica, porque ningún puertorriqueño llega a una final. Nos gozamos esa foto llegada. Fue emocionante”.

El estudiante-atleta de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez es el plusmarquista nacionalcon 10.13 segundos. Este mejoró en julio el registro del olímpico Miguel López, de 10.21 segundos fechado en el 2012. El último representante en Juegos Panamericanos fue Miguel López en Guadalajara 2011 con tiempo de 10.48 segundos. Mientras, Luis Pancho Morales tenía el mejor resultado, quedándose en semifinales para los Juegos de Indianápolis 1987.

Guzmán añadió que el resultado de González “es emocionante e inspirador, porque apenas ha tenido 20 años. Tuvo una salida enorme y la cabecita al final para la foto llegada. Un logro más para su resume”.

Por su parte, Paola Fernández finalizó en la séptima posición en salto largo. Su distancia fue de 6.17 metros.