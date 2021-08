Digna representación del boricua Steven Piñeiro en Tokyo 2020

El patinetero Steven Piñeiro finalizó con diploma olímpico al llegar en la sexta posición de skateboarding park de los XXXII Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es así como el debut del puertorriqueño y de su disciplina se consagran en la historia del programa olímpico de Puerto Rico.

“Primero que nada abuelo Juan, yo te amo. ¡Gracias por todo! Yo te amo. Yo traté lo mejor que podía hacer”, dijo ahogado en lágrimas Piñeiro al momento de enviarle un mensaje a su abuelo finalizada la competencia.

Lee también: Manny Santiago hace historia con su participación en Tokyo 2020

¡¡Celebra Puerto Rico!! La puertorriqueña se coronó campeona olímpica de los 100 metros vallas.

“Llegamos aquí. ¡Papá, igual! ¡Te amo! Estamos aquí metiendo duro. París 2024, ¡vamos arriba!”, continúo agradeciendo el puertorriqueño a los hombres importantes de su vida.

Piñeiro logró su sexta posición luego de completar la segunda ronda de tres con puntuación de 75.17, luego de fallar la primera oportunidad. En su tercer intento tuvo una puntuación menor a la segunda de 74.53.

“Yo hice lo mejor que podía hacer. Yo tenía mucho más planificado. Entrené súper duro. Lo que yo hice, pensé que me iba a dar más puntos. Estoy orgulloso de representar y estar en las primeras Olimpiadas con el deporte. De verdad hice mi meta, quería llegar a las finales y lo hice. Esto es gasolina para el fuego, porque vamos duro”, dijo muy emocionado Piñeiro en la zona mixta.

En un momento dado de la competencia, se percibió un patinetero incómodo con la puntuación.

El clavadista puertorriqueño explica los cambios en su entrenamiento de cara a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

“Ellos están haciendo su trabajo. Yo no quiero hacer ese trabajo. Yo pensaba que la rutina mía debería tener más puntos, pero no. Esto es un deporte subjetivo. No es un deporte calculado. Ese es el trabajo de ellos. Ahora yo sé, que sí quiero ganar algo tengo que hacerlo súper bien”, explicó el atleta natural de Toa Baja.

El boricua compitió en la tercera serie de cuatro en las preliminares con una primera ronda de 64.11. En su segunda oportunidad subió la dificultad para 68.14. El empuje para la clasificación finalista fue en la última ronda con puntuación de 76.20, posicionándo en el sexto lugar.

El puertorriqueño sobresalía en la instalación especial para la modalidad de park. Este vistió con un pantalón negro y una camisa roja de la Delegación de Puerto Rico de los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019. Una razón tiene el uso de la pieza deportiva.

La presión de representar un país y la carga social es un detonante significativo.

“Cuando yo tenía como 11 años empecé a competir y siempre tenía una camisa roja. Siempre me bregaba, como buena suerte o algo así. Siempre es una bendición por tenerlo (el color rojo en su ropa)”, indicó un sonriente toabajeño.

En las redes sociales un país se manifestaba en apoyo a Piñeiro. Se vieron imágenes de personas reunidas en Toa Baja, “parques” de skateboarding y en las casas para ver la competencia del olímpico. Al estar aislado de las redes sociales hasta 10 minutos antes de la entrevista en la zona mixta de la instalación, el joven skater se dio cuenta del apoyo que estaba recibiendo durante la competencia.

“A todo el mundo que me estaba viendo gracias por el apoyo siempre. Esto es un sueño lo que yo hice. Nunca pensé llegar aquí y lo hice. Yo hice lo máximo. Para los jóvenes que me siguen y quieren seguir la misma carrera, no te quites nunca. Esto da vida. Nunca me voy a quitar. Darle duro, cuidar el cuerpo con todo. Sin Puerto Rico no soy Steven”, dijo el ganador de medalla de plata en los 1ros Juegos Mundiales de Playa de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales en el 2019.

Un sueño desea cumplir el puertorriqueño

“Yo espero lograr un sitio de entrenamiento en Puerto Rico. Es lo que necesitamos. Yo no quiero estar fuera de Puerto Rico entrenando lo que yo quiero hacer. Esto es para todo el mundo, no para mí. Yo quiero un sitio de entrenamiento de alto rendimiento”, manifestó con pasión el deportista de 27 años.

El puertorriqueño estuvo compitiendo contra 19 deportistas de Brasil (3), Estados Unidos (3) España (2), Australia (2), Italia (2), Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Japón, Sudáfrica y Suecia. Los medallistas olímpicos fueron: Keegan Palmer de Australia (oro), Pedro Barros de Brasil (plata) y el estadounidense Cory Juneau.

Hace historia con el debut de patineta en los Juegos Olímpicos

Steven Piñero se convirtió en el primer skater en representar a Puerto Rico en un evento bajo el Movimiento Olímpico: I Juegos Mundiales de Playa. Estos juegos fueron organizados por la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales. Fue el único puertorriqueño en ganar medalla, y de plata, en tan importante evento.

A su vez, se convierte en el primer puertorriqueño de la disciplina park en representar a la isla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Su clasificación olímpica fue por escalafón y certificada por la “World Skater” el 6 de junio de 2021 con la posición 17. Este estará haciendo historia junto a su compañero Manny Santiago, quien competirá en “Street”.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.