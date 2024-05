¡Dijo que sí! Madison y Pepe se comprometen

La reina de belleza y ganadora de La Casa de los Famosos 3, Madison Anderson anunció este martes su compromiso con el actor mexicano Pepe Gámez.

La pareja, que nació en el “reality” el pasado año, se comprometió en Santorini, Grecia.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“The easiest “yes” I’ve ever said!!!!! I can’t wait to spend forever with you. Te amo tanto mi amor! Y Cómo me dijiste ,Siempre seamos una relación de tres. Tu, yo y Dios en el centro”, escribió en las redes sociales.