Director de AEE: “Tenemos generación para energizar el 100% de los clientes”

El director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, aseguró este martes en Rayos X que hay suficiente generación de energía para reestablecer el servicio a los 1.4 millones de clientes de LUMA Energy.

Aunque no quiso responsabilizar totalmente al consorcio, indicó que "en este momento nosotros tenemos la generación disponible para energizar el 100% de los clientes, así que si en este momento no hay clientes con servicio, significa que los circuitos en los que están conectados no están listos".

El portal del Gobierno de Puerto Rico señala que 1,059,402 clientes de LUMA Energy -de 1.4 millones en total- cuentan con el servicio eléctrico, lo que representa un 72%.

Mientras, la generación eléctrica se encuentra al momento en 2134 megavatios.

Detalles por región: