Director de la AEE no cree que el gobierno deba pagar cada tres meses los aumentos de energía eléctrica

El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón Ortíz, dijo el martes que el Gobierno de Puerto Rico no debería utilizar fondos para mitigar los aumentos en el precio de energía eléctrica, como el recién aprobado por el Negociado de Energía.

“El secretario de Estado Omar Marrero y el componente de AAFAF estuvieron evaluando, pero la realidad es, y debo ser bien claro y honesto como siempre he sido con ustedes, el Gobierno de Puerto Rico no cuenta, con 100 millones de dólares o la cantidad que sea cada tres meses las variaciones que haya en los mercados de petróleo. Eso no lo cuenta ni el gobierno de los Estados Unidos. No hay nadie que controle los precios del combustible y los derivados del petróleo”, dijo Colón Ortiz al salir de una reunión con el gobernador Pedro Pierluisi.

Busca regresar a la corporación pública.

“Yo creo que es injusto pensar o pretender que el Gobierno de Puerto Rico cada vez que haya un aumento en el barril del combustible, que el gobierno va a tener disponible 100 o 200 millones para poder atender esa situación”, añadió.

De acuerdo al director ejecutivo de la AEE, el año pasado el gobierno pudo utilizar fondos federales para mitigar el aumento, pero no necesariamente en esta ocasión hay dinero para eso.

El Negociado de Energía aprobó a finales del pasado año, un aumento de 3.67 centavos el kilovatio- hora para los meses de enero a marzo de 2022.