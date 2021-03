Diseñador regresará a pintar el antiguo Hotel Normandie

El diseñador Luis Alberto Maldonado Ruel, quien pintó el edificio del antiguo Hotel Normandie el pasado martes, anunció este viernes que volverá el domingo a pintar, luego de que fuese vandalizado nuevamente.

"Les pido que nos unamos todos. Esto no se trata de mi. Yo no hice esto para llamar la atención... A mi lo que me interesa es llevar un mensaje. Vamos a unirnos todos. Vamos a pintar y embellecer este lugar", sostuvo Maldonado en un Facebook Live.

El joven dio gracias a todos los ciudadanos que lo han ayudado para mantener el edificio, con donaciones de pintura, materiales y sobretodo, apoyo. Dijo, además, que continuará recibiendo donativos.

Maldonado Ruel tomó acción, según explicó, tras el representante por el Partido Popular Democrático (PPD), Ángel Matos, radicar una medida para expropiarlo y demolerlo.

"Arriesgué mi vida, pero lo hice con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque hoy (martes) recibí la más triste noticia. Mi amado Hotel Normandie, un senador... llamado Ángel Matos, sugirió a la Oficina de Turismo (del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio), demolerlo", dijo Maldonado Ruel.

"Aún falta. Solo pinté parte -de casi todos los graffitis- que lo afeaban. No está pintado completo. Hace falta más pintura y gente atrevida -amante al arte- que quiera ayudar ,al menos, ponerlo lindo", agregó.

AQUÍ el "post" original de Maldonado Ruel.

Según Matos, el antiguo Hotel Normandie se convirtió en "estorbo público" y “atenta contra la seguridad” de los puertorriqueños, según medios.

El Normandie abrió en 1942 y cerró en 2009.