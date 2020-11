Bajo el lema “Disfruta la Vida Sin Balas Perdidas”, el Negociado de la Policía, adscrito al Departamento de Seguridad Pública (DSP) inició el martes, su campaña anual para evitar incidentes lamentables a consecuencia de disparos al aire en el período de festividades de Navidad y Año Nuevo.

“La Navidad siempre es sinónimo de alegría, unión familiar e ilusión para los más pequeños. Este año, celebramos en un contexto distinto, en medio de una pandemia que ha causado profundo dolor en nuestro pueblo y ha cambiado nuestra forma de ver la vida. Cuando cambie el año, debemos unirnos en un solo propósito, recordar a quienes ya no están y comenzar un nuevo año esperanzados, unidos y con el firme propósito de trabajar para que las generaciones futuras crezcan en un Puerto Rico seguro”, sostuvo el secretario del DSP, Pedro Janer en comunicación escrita.

Por su parte, la gobernadora Wanda Vázquez Garced hizo un llamado a promover el mensaje de prevención para evitar tragedias causadas por disparos al aire.

“Queremos que nuestras familias puedan pasar una Navidad en paz, con la tranquilidad de que sus seres queridos están seguros y sin sufrir la pérdida de uno de los suyos. Como pueblo, hemos vivido un año difícil en el que nos hemos levantado de los terremotos que afectaron el Sur de la Isla y continuamos batallando contra el COVID-19. Nuestra gente se merece una Navidad en paz, agradeciendo por las lecciones aprendidas y esperando un nuevo año lleno de salud y alegrías. Exhorto a todos los sectores, agencias de gobierno, empresas privadas, la clase artística y todo el pueblo puertorriqueño a que se conviertan en portavoces de este mensaje y se hagan eco de esta campaña para que podamos disfrutar de las festividades sin lamentar la pérdida de vidas”, resaltó la primera ejecutiva.

En tanto, el comisionado de la Policía, Henry Escalera Rivera, explicó que la campaña se desarrolla en virtud de la Ley 168 de 2019, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico, la cual establece en el Artículo 7.04 que se debe realizar una campaña publicitaria educativa desde el 15 de noviembre al 7 de enero de todos los años.

“Disparar al aire es un delito que conlleva una pena fija de cinco años y hasta diez años con agravantes. El Negociado de la Policía, durante este período, está implementando estrategias de trabajo específicas y detalladas para prevenir este y cualquier otro delito que pretenda empañar el bienestar de nuestras comunidades. Agradezco a los líderes comunitarios, comerciantes, jefes de agencia y los medios de comunicación que por muchos años han sido aliados para llevar este mensaje a cada hogar en Puerto Rico. Exhorto, y reitero el interés del Negociado de la Policía a que nos unamos en este valioso esfuerzo por promover este importante mensaje de prevención”, señaló el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera Rivera.

El comisionado detalló que, la despedida del año 2011 fue la última vez que se reportó la muerte de una víctima inocente a causa de balas perdidas. Ese año, la joven Karla Michelle Negrón Vélez perdió la vida y sus familiares se han convertido en aliados de la Policía para llevar el mensaje de prevención

La campaña, que esta vez se realizará de acuerdo a las medidas para prevenir el COVID-19, contará con la participación del cantante arecibeño Michael Stuart como padrino. El salsero, compuso e interpreta, junto a la banda de la Policía, el tema musical con el mensaje de prevención alusivo a la campaña.

“Es un privilegio para mi dar apoyo a la policía de Puerto Rico en esta campaña de conciencia sobre no más balas al aire. Este año en particular la mayor parte de las celebraciones serán en los hogares donde toda la familia estará reunida porque ha sido un año muy duro y queremos despedirlo junto a los nuestros en paz. Esa es nuestra exhortación, no queremos más muerte, queremos recibir el nuevo año llenos de vida. Agradezco a los talentosos músicos de la banda de la Policía de Puerto Rico que me acompañaron en el tema”, añadió el músico

Por último, el Comisionado explicó que este año no se llevarán a cabo los acostumbrados eventos multitudinarios de impacto en centros comerciales, caravanas y otras actividades que históricamente se celebraban en el marco de la campaña educativa.

La línea confidencial (787) 343-2020 está disponible para reportar cualquier incidente y ofrecer información sobre la comisión de delitos. Mientras, las emergencias pueden ser notificadas por llamadas o mensajes de texto al 9-1-1 para canalizar asistencia de las agencias correspondientes.

